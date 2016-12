Directorul RAJDP, în scandal cu șefii CJC

Cu toate că Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța (RAJDP) este subordonată Consiliului Județean Constanța (CJC), între conducerile celor două instituții există un conflict deschis. Mai exact, între directorul Regiei, Adrian Gâmbuțeanu, și cei doi vicepreședinți ai CJC, Cristinel Dragomir și Cristian Darie. Pe de o parte, Gâmbuțeanu spune că cei doi vor să-l îndepărteze de la conducerea RAJDP, iar de partea cealaltă, actualii șefi ai CJC spun că, în ultima perioadă, RAJDP a avut o activitate netransparentă. Cea mai recentă „ciocnire” între cele două părți s-a iscat din cauza procedurii de selecție a candidaților pentru stabilirea unei noi componențe a Consiliului de Administrație (CA) al RAJDP. Gâmbuțeanu spune că s-a înscris pentru un post de membru al CA, alături de alte șapte persoane. El a punctat ieri, într-o conferință de presă, că, deși are o vastă experiență în conducerea societății, a fost respins la proba-interviu. ”Concursul l-am susținut în 8 iulie. Inițial, am avut cunoștință de faptul că am obținut un punctaj superior celui prevăzut de comisia de evaluare pentru promovarea interviului, respectiv de 70 de puncte, însă la momentul publicării anunțului, în 10 iulie, am constatat că am fost respins, obținând doar 64,80 puncte”, a spus Gâmbuțeanu. Drept urmare, el a afirmat că a contestat rezultatul, solicitând revocarea şi refacerea procedurii de evaluare şi selecţiei. În plus, directorul Regiei a afirmat că selecţia membrilor nu a fost realizată cu competenţă de Comisia de evaluare din cadrul CJC. ”E inadmisibil ca oameni fără experienţă să fie aleşi în CA. Pe de altă parte, au fost admise persoane care provin de la firme ce înregistrează pierderi”, a notat Gâmbuțeanu. El consideră că în spatele eșecului său se află Cristinel Dragomir, pe care îl acuză că ar fi influențat rezultatul evaluării. ”În 9 iulie, după ce Dragomir (Cristinel Dragomir, n.r.) s-a întors din concediu şi a discutat cu comisia, au fost afişate alte rezultate”, a declarat Gâmbuțeanu.

CONDUCEREA CJC, ATACATĂ Tirul împotriva conducerii CJC nu s-a oprit. Directorul RAJDP îi acuză pe Dragomir și Darie că vor distrugă Regia și că imediat după ce președintele CJC, Nicușor Constantinescu, a plecat în SUA, la tratament, au apărut problemele. ”Dragomir ne-a retras anul trecut, în mod arbitrar, banii (peste șapte milioane de lei) pentru achitarea leasingului pentru utilajele cumpărate de Regie, obligându-ne să le achităm din forțele proprii. În plus, tot la ordinul lui Dragomir, s-a instituit o Hotărâre prin care CJC nu ne mai plătește banii pentru staționarea utilajelor, urmând să ne achite doar contravaloarea pentru lucrările executate. Deciziile conducerii CJC sunt contrare legii. Cu toate aceste piedici, lumea trebuie să știe că Regia este pe profit, anul trecut înregistrând un plus de 500.000 de lei”, a spus Gâmbuțeanu. El a adăugat că, în mod nejustificat, Cristinel Dragomir i-a cerut ca, în ședința de azi a CJC, să prezinte un raport de activitate al Regiei pentru semestrul al doilea din 2014 și pentru primele cinci luni din acest an.

În replică la afirmațiile lui Gâmbuțeanu, vicepreședintele CJC Cristinel Dragomir a spus că toate acuzele sunt „minciuni nerușinate”, venite din partea unui om care nu comunică cu nimeni din CJC. ”Nu m-am implicat de niciun fel în concursul pentru CA al RAJDP, a fost doar treaba comisiei. Misiunea lui este să dea raportul în fața consilierilor județeni, în condițiile în care nu dialoghează cu nimeni”, a mai spus Dragomir. Cristian Darie nu a dorit să comenteze în niciun fel pe marginea acestui scandal.