Cu toţii am citit sau am auzit despre teoriile conspiraţiei potrivit cărora întreaga planetă este ascultată, verificată, spionată şi, implicit, controlată. Cazul Snowden a venit ca o confirmare, puternică şi serioasă, a faptului că teoriile conspiraţiei sunt, în fapt, adevăruri concrete. Dar parcă tot nu ne venea să credem, căci cazul Snowden nu a afectat (cel puţin până acum), direct, România. Dacă ţinem cont şi de principiul „nouă nu are cum să ni se întâmple”, avem reţeta perfectă a struţului ce-şi îngroapă capul în nisip până trece furtuna. Şi dacă în România, până acum, la nivel oficial, lucrurile acestea se şopteau, vineri, însuşi directorul Serviciului de Informaţii Externe (SIE), Teodor Meleşcanu, a ieşit la rampă cu declaraţii cutremurătoare. Directorul SIE, Teodor Meleşcanu, a declarat la un post TV, în contextul în care comenta scandalul iscat de dezvăluirile lui Eduard Snowden, că 95% din totalul sateliţilor declaraţi ca fiind „de studiu“ sunt sateliţi de spionaj. „Evident că se ascultă. 95% dintre sateliţii care se învârt în spaţiul extraatmosferic pentru „studierea paşnică a Cosmosului” sunt sateliţi de spionaj. Dacă lumea s-a supărat pentru asta, înseamnă că e infantilă. Aaa, dacă supărarea a fost de cum a fost posibil să se afle şi aşa mai departe, asta e altceva”, a spus Meleşcanu. Directorul SIE a adăugat că nu interceptarea mesajelor este problema, ci decriptarea lor. „Tot ce este semnal audio, video şi aşa mai departe şi iese în atmosferă este interceptat. Majoritatea sunt însă criptate şi problema e dacă poţi să le decriptezi. Dar de interceptat, se interceptează. Şi noi facem asta, şi toată lumea (...) Sigur, dacă sunt criptate, ajungi mai greu la ele. Înseamnă că au valoare mai mare“, a punctat Meleşcanu. Întrebat dacă şi SIE ascultă decidenţi politici din alte ţări, directorul instituţiei a răspuns: „Nu, dar de multe ori ajung asemenea semnale şi la noi“. Şeful SIE a precizat că România, odată intrată în NATO, s-a obligat prin tratat să nu aibă operaţiuni pe teritoriul altor state „nici de interceptare, nici de alt tip“. Pe de altă parte, Meleşcanu a dat de înţeles că este posibil ca decidenţi români să fi fost ascultaţi de servicii străine, mai ales dacă au avut convorbiri din străinătate, de pe telefoane necodificate. „Eu, personal, nu exclud. Mai ales dacă au vorbit din străinătate pe telefoane mobile obişnuite, e foarte posibil (...) Noi facem această recomandare tuturor beneficiarilor: vă rugăm frumos, nu vorbiţi pe telefonul mobil, mai ales dacă sunteţi în străinătate, într-o deplasare. Aveţi ceva de vorbit? E o ambasadă, sunt posibilităţi de a comunica. Dacă beneficiarul respectă sau nu, sigur că e opţiunea lui“, a mai afirmat Meleşcanu.