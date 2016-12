Directorul spitalului, luat „în vizor” de primar

Primarul oraşului Cernavodă, Mariana Mircea, a declarat că directorul Spitalului din localitate, administrat de Primărie, Gelu Coca, i-a îndemnat pe angajaţiii unităţii sanitare să protesteze cu privire la intenţia conducerii administraţiei locale de a-l schimba din funcţie în luna decembrie, atunci când îi va expira contractul. Mariana Mircea a spus că angajaţii spitalului sunt manevraţi greşit de director, tocmai pentru că acesta ştie că va fi înlocuit din funcţie. Primarul a afirmat că şeful unităţii spitaliceşti nu este tocmai demn de funcţia pe care o ocupă. „Anul trecut, directorul Gelu Coca a fost numit pe criterii politice, iar de atunci a făcut numai prostii. A făcut datorii de peste 300.000 de lei, are acte de indisciplină şi are manifestări care tulbură liniştea spitalului. De aceea sunt hotărâtă să-l schimb din funcţie până la sfârşitul anului şi să numesc pe cineva responsabil şi capabil să conducă o astfel de instituţie”, a spus Mariana Mircea. Ea a fost susţinută de o asistentă care, sub protecţia anonimatului, a declarat că deţine acte care arată că directorul a „făcut afaceri cu anumite firme de construcţie din localitate”.