Directorul tehnic Ion Marin nu vrea preşedinţia Farului

Cu doar o săptămînă înaintea reunirii lotului, în tabăra Farului domneşte incertitudinea. Formaţia de pe litoral nu are preşedinte executiv, nu are antrenor, iar lotul de jucător va fi restructurat din temelii. Desemnat să asigure interimatul în perioada următoare la conducerea clubului, actualul director tehnic, Ion Marin a declarat că nu s-a discutat posibilitatea de a rămîne definitiv în această funcţie. “Am fost luaţi cu toţii prin surprindere de cele întîmplate, iar singurul lucru care s-a discutat a fost ca eu să asigur interimatul pe o perioada nedeterminată. Sper ca aceasta să fie cît mai scurtă, pentru că eu sînt un om de teren, care face parte din grupul tehnic şi nu ştiu dacă mi se potriveşte munca de birou”, a explicat “Săpăligă”. Totuşi, surse din cadrul clubului au dezvăluit că Ion Marin este varianta cea mai agreată de Comitetul Director al FC Farul şi că va fi numit oficial în funcţie în cursul săptămînii viitoare. Tot atunci va fi anunţat şi numele antrenorului pentru sezonul următor, mai mult ca sigur pe banca tehnică urmînd să ia loc Constantin Gache, actualul antrenor al Deltei Tulcea. “Sîntem în tratative avansate cu Constantin Gache, mai avem cîteva detalii de perfect pentru aducerea mijlocaşului portughez, dar şi pentru alţi trei jucători români. În privinţa plecărilor, nu pot spune nimic, pentru că s-au sistat pînă la venirea noului antrenor, acesta urmînd să decidă cine va rămâne la echipă”, a adăugat Ion Marin. Venirea lui Gache ar coincide şi cu achiziţionarea a trei jucători tulceni, Enache Cîju, Emil Nanu şi Ştefan Ciobanu, ale căror contracte au fost deja negociate. În ceea ce priveşte jucătorii de care Farul se va despărţi, Tibor Moldovan are o ofertă din Ungaria, în timp ce Dinu Todoran este dorit cu insistenţă de FC Braşov.