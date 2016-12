„Dirijorul” Nejloveanu a calificat 576 de tineri în turism

Proiectul „Califică-te! E şansa ta de a te integra în muncă!”, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU - Axa prioritară 2 - “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii’, Domeniul Major de Intervenţie: 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, derulat de mai bine de doi ani de Fundaţia „Ing. Niculae Nejloveanu - Maestru în arta culinară” din Constanţa, care a avut rolul de a forma specialişti în domeniul turismului, a ajuns la final. Proiectul este rezultatul unui parteneriat transnaţional ce reuneşte Fundaţia „Ing. Nejloveanu Niculae - Maestru în arta culinară” - Constanţa, SC Compania de Investiţii pentru Turism SA - Bucureşti, SC Succes TGM SRL - Bucureşti şi Centrul European de Profesii Culinare (CEPROC) - Paris.

250 DE TINERI DIN CONSTANŢA, FORMAŢI ÎN TURISM Iniţiativa maestrului culinar Niculae Nejloveanu de a ajuta elevii şi studenţii din Constanţa, Iaşi şi Bucureşti şi-a atins din plin obiectivul: 576 de elevi şi studenţi cursaţi. De la Constanţa au fost recrutaţi 230 de elevi şi încă 20 de studenţi de la Universitatea „Ovidius”. Prin parteneriatul dintre fundaţie şi CEPROC, o parte din cursanţi au fost plecaţi în Franţa la specializare. Printre profesori s-a aflat şi Vincent Perre, un vechi prieten al fundaţiei. Francezul aseamănă proiectul fundaţiei cu un concert de muzică, pe Nejloveanu cu un dirijor, iar pe cei din echipa de management cu nişte muzicanţi care s-au bătut ca investiţia să fie dusă la bun sfârşit. Iniţiativa s-a pliat tocmai pe nevoile din turismul românesc.

PRINCIPALA CARENŢĂ A LITORALULUI ROMÂNESC - LIPSA PERSONALULUI CALIFICAT, FAPT RECUNOSCUT ATÂT DE AUTORITĂŢILE LOCALE CÂT ŞI DE PRINCIPALELE INSTITUŢII DIN TURISM

Dezvoltarea staţiunii Mamaia din ultimii ani este un exemplu de bună colaborare între autorităţi şi agenţii economici care au înţeles că soluţia dezvoltării Turismului reprezintă personalul calificat. Aşa că şi-au îndrumat personalul să participe la cursurile de formare. Preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală, consideră că litoralul are nevoie de personal calificat ca de aer. „În total, pe litoral sunt disponibile 15.000 de locuri de muncă din care aprox. 90% sunt ocupate de personal care provine din alte judeţe”, atrage atenţia Bucovală, accentuând că judeţul nostru nu oferă „marfa” de care au nevoie agenţii economici pentru dezvoltarea Turismului. Aceasta este o lipsă care va fi acoperită prin proiectul Fundaţiei „Ing. Niculae Nejloveanu - Maestru în arta culinară”. Un alt atu este că fundaţia oferă cursuri certificate de o licenţă eliberată de CEPROC.

PIEDICI Proiectul a adus multe satisfacţii, dar şi multe piedici. Ing. Nejloveanu spune că nu este uşor să atragi fonduri europene, dar recunoaşte că ele sunt soluţia pentru ca ţara noastră să se dezvolte. A declarat că a fost nevoit să contracteze un împrumut de 350.000 de euro pentru a-şi putea achita chetuielile legate de proiect, după ce cererea de rambursare din iunie 2012 nu a fost achitată. „Este o anomalie a sistemului”, a afirmat Bucovală.

O săptămână de stagiu în Franţa

Printre cursanţii care au căpătat experienţă în Franţa se numără şi Octavian Dumitru. El are 20 de ani şi este elev în clasa a XIII-a la Grupul Şcolar Economic Virgil Madgearu. „În vara 2011 am participat la un stagiu de pregătire în meseria de bucătar iar în toamnă am fost plecat o săptămână în Franţa. Pentru mine a fost o experienţă din care am învăţat multe lucruri. Am de gând să continui să practic această meserie pentru că îmi place”, a declarat elevul.