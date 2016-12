Discounturi de până la 35% prin “Înscrieri Timpurii”, la Târgul de Turism

Cataloagele pentru vacanţele de vară 2013 vor fi lansate în premieră la ediţia de toamnă a Târgului de Turism al României sub conceptul Early-Booking - Înscrieri Timpurii, agenţiile oferind discounturi de până la 35%, a informat, ieri, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT). În plus, multe dintre agenţii vor oferi şi un discount suplimentar de 5 - 10% pentru rezervările efectuate în timpul târgului. Reprezentanţii ANAT au mai declarat că vor fi foarte solicitate sejururile de o săptămână, nu doar pe destinaţii externe, cum ar fi Austria, Bulgaria, Slovenia, Slovacia, Ungaria sau Italia, ci şi pe destinaţii interne, devenite deja tradiţionale în preferinţele turiştilor români, precum Valea Prahovei, Bran - Moeciu, Bucovina, Vatra - Dornei etc. Târgul de Turism al României, ediţia de toamnă, se va desfăşura între 15 şi 18 noiembrie 2012 şi este organizat de Romexpo, în parteneriat cu ANAT, Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC), Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România (OPTBR) şi Federaţia Asociaţiilor de Promovare Turistică din România (FAPT). Vizitatorii sunt aşteptaţi în Pavilioanele C1, C2, C4 şi C5 din Romexpo, unde agenţiile de turism membre ANAT îşi aşteaptă publicul cu oferte variate, atât pentru sezonul de iarnă, cât şi pentru cel de primăvară - vară 2013, atât pentru România, cât şi pentru străinătate. Potrivit ANAT, nu vor lipsi ofertele de turism cultural, rural şi de business, turismul balnear, destinaţiile exotice, croazierele, turismul de aventura. Propunerile interne şi externe pentru Revelion se vor regăsi, de asemenea, în ofertele agenţiilor de turism. Cu o suprafaţă totală de 8.000 de metri pătraţi, ediţia din această toamnă găzduieşte 208 firme din România şi din străinătate. Vor fi prezente ţări ca Austria, Bulgaria, Germania, Israel, Republica Moldova, Palestina, Polonia, Serbia, Turcia, Ungaria.