„Discovery” a adus la Constanţa 600 de turişti

Portul Constanţa a găzduit, ieri, timp de jumătate de zi, nava „Discovery”, aflată sub pavilion Bermuda, a treia navă de crozieră sosită la Constanţa de la începutul acestui sezon. Potrivit agentului Companiei Barwil Star Agencies SRL din Constanţa, Eduard Nicola, nava, cu o lungime de 168,73 de metri lungime, a venit din Portul Odessa (Ucraina) şi a acostat, ieri, în Portul Constanţa în jurul orei 12.30, iar la ora 19.00 şi-a reluat itinerariul, următorul port fiind Nessebar (Bulgaria) şi Sevastopol (Ucraina). „Nava Discovery are la bord 629 de pasageri şi 305 membri ai echipajului. În echipaj sunt şi opt români. Majoritatea pasagerilor sunt din Australia, Canada, Germania, Anglia, Noua Zeelandă şi SUA. Încă din 2006, această navă acostează în Portul Constanţa cel puţin de două ori pe an”, a mai spus agentul navei. Reprezentanţii Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa au anunţat că, în 2010, peste 16.000 de pasageri străini vor ajunge la Constanţa la bordul navelor de croazieră, estimându-se o creştere între 5 şi 10% a numărului turiştilor care vor sosi la terminalul de croaziere, comparativ cu anul trecut. În sezonul 2010 vor reveni la Constanţa navele fluviale, cel puţin 10, după un an de pauză din cauza crizei globale.