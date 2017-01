Discovery Channel va difuza înregistrări video din arhivele NASA

Postul de televiziune Discovery Channel intră într-o nouă eră a ştiinţei, după ce a încheiat un acord cu NASA care îi permite să difuzeze înregistrări video din arhiva agenţiei spaţiale americane. La premiera celei dintîi producţii a companiei Discovery Films, “In the Shadow of the Moon”, postul Discovery Channel/Science Channel şi NASA au anunţat că au încheiat un parteneriat ce permite abonaţilor la televiziunea prin cablu să aibă acces la o mare parte din înregistrările video din arhivele agenţiei spaţiale. Discovery va revizui materialele de arhivă, în diferite formate, care sînt depozitate în nişte frigidere la Centrul Spaţial Johnson, Houston. În timpul procesului de evaluare, Discovery va converti materialele în format HD digital, uşurînd astfel accesul la bogata arhivă a agenţiei spaţiale americane.

Parteneriatul încheiat între NASA şi Discovery nu este unul în regim de exclusivitate. Legea spaţiului, aprobată în anul 1958, care a dus la crearea NASA, specifică faptul că agenţia spaţială americană este deschisă unor propuneri concurente similare. Legea permite agenţiei să încheie acorduri cu o mare varietate de companii, dacă parteneriatele sînt utile pentru misiunile şi obiectivele NASA. În 2008 vor fi lansate documentare şi emisiuni speciale cu momente semnificative din cei 50 de ani de existenţă NASA.