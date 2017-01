Discovery se îndreaptă spre Terra

Naveta spaţială americană Discovery s-a desprins de Staţia Spaţială Internaţională în cadrul celui de-al 39-lea şi totodată ultim zbor al ei. Desprinderea a avut loc după o misiune pe orbită de nouă zile. Naveta Discovery va ateriza la Centrul Spaţial Kennedy din Florida în cursul acestei zile. ”Ne va fi dor de voi şi ne va fi dor de Discovery”, a declarat Scott Kelly, comandantul Staţiei Spaţiale, în timpul ceremoniei de adio ce a avut loc duminică. Totodată, tradiţionalul semnal de deşteptare de la bordul staţiei a fost înlocuit, cu această ocazie, cu un mesaj special cu vocea lui William Shatner, celebrul actor din serialul ”Star Trek”.

Naveta Discovery a fost lansată spre Staţia Spaţială pe data de 24 februarie, de la Centrul Spaţial Kennedy din Cape Canaveral şi s-a conectat la staţie, două zile mai târziu, aceasta fiind ultima sa misiune în spaţiu. Prima sa misiune a avut loc în anul 1984. Aceasta a fost cea de-a 133-a misiune a unei navete americane în cei 30 de ani ai acestui program al NASA, care a prelungit această misiune spaţială cu o zi, pentru terminarea amenajării modulului multifuncţional Leonardo, care a fost ataşat permanent la Staţia Spaţială, oferind astfel un volum de stocare presurizată suplimentar. Discovery a mai adus pe staţie, printre altele, o platformă externă pentru piese de schimb, dar şi un prototip de robot umanoid, Robonaut 2 sau R, construit în parteneriat cu General Motors Co. Totodată, un experiment realizat de cercetătorii români a fost transportat pe Staţia Spaţială Internaţională. Experimentul românesc a fost realizat de Institutul de Ştiinţe Spaţiale din Bucureşti. Creşterea şi Supravieţuirea Fungilor Coloraţi în Spaţiu (CFA-A) este un experiment ce are ca scop determinarea efectelor pe care le are microgravitaţia şi radiaţiile cosmice asupra creşterii şi supravieţuirii speciilor de fungi. Experimentul a fost coordonat de Dumitru Haşegan, de la Institutul de Ştiinţe Spaţiale din Bucureşti.

Aceasta este, de asemenea, penultima sau antepenultima misiune a unei navete americane înainte de retragerea lor din circulaţie şi trimiterea la un muzeu, din cauza costurilor operaţionale mari. NASA vrea să economisească bani pentru a dezvolta noi vehicule capabile să călătorească dincolo de orbita Staţiei Spaţiale. Ultimul zbor al unei navete americane va fi efectuat, în principiu, de Endeavour, cel mai probabil pe data de 19 aprilie. O lansare suplimentară a unei navete americane, Atlantis, ar putea avea loc mai târziu anul acesta, dacă Congresul american deblochează fondurile pentru acest lucru. După retragerea din circulaţie a navetelor americane, SUA va depinde de capsulele ruseşti Soyuz pentru transportarea astronauţilor americani pe Staţia Spaţială, până la intrarea în funcţiune a capsulelor americane Orion, prevăzută cel mai devreme pentru 2016.