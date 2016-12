Discreditează Justiţia pretinzând că o apără

18:13:11 / 19 Ianuarie 2014

Pentru USL

Partidele din USL au fost de acord ca presedintele tarii sa numeasca in functii de conducere la CSM. Nu am auzit pe nimeni sa se planga ca legea pe care au impus-o chiar ei nu este buna . Nu au spus ca legea nu e buna, ci ca Basescu e de vina. Nu au spus niciodata ca au gresit. Unde este separarea puterilor in stat? Asta fac de 24 de ani. Sa nu mai fie suparati fiindca USL-ul e mai rau.