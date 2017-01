Discriminarea femeilor, tema principală a Anului Egalităţii de Şanse

Anul 2007 a fost declarat de către Uniunea Europeană, Anul Egalităţii de Şanse. Prima temă la care se gîndeşte toată lumea este aceea a discriminării femeilor. Subiectul este cu atît mai delicat cu cît, în România, discriminarea este privită ca aflîndu-se în stadiu de fetus. Acest stadiu incipient al receptării se întîlneşte şi la nivelul reacţiilor celor discriminaţi. Astfel, multe femei s-au obişnuit să fie tratate (acasă sau la locul de muncă) într-un anume fel, pe care nu-l consideră a fi discriminatoriu. Adesea însă situaţiile impun o altă abordare a problemei şi, de aceea, Mariana Mircea, preşedintele Organizaţiei Judeţene a Femeilor Liberale Constanţa a organizat un seminar pe această temă. „Am vrut să avem iniţiativa, din perspectiva faptului că, noi, ca şi femei, am putea fi interesate de subiect. Ordinea de zi a întîlnirii cuprinde şi alte subiecte, cum ar fi raportul Comisiei Europene privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, implicarea femeilor în luarea deciziilor, prevederile legislative în România în acest domeniu, discriminări de alt gen şi un chestionar ale cărui întrebări sînt mascate sub forma unor sugestii pentru ca doamnele să înţeleagă cum să se comporte de acum încolo. Încercăm să vedem, concret, în ce constă discriminarea şi o să facem, efectiv, o listă. Subiectul pe care îl susţin eu este participarea în luarea deciziilor şi o să-mi fac chiar un jurnal, în care să văd în cîte decizii importante sînt implicată. Unele femei nu se consideră discriminate, altele nu s-au gîndit pur şi simplu la asta sau altele iau o stare efectivă de fapt şi o acceptă aşa cum este. Sau poate nu au ştiut cui să se adreseze pînă acum şi, de aceea, am chemat şi un avocat”, ne-a declarat ea.

Tema discriminării a fost una îndelung discutată pînă acum în spaţiul european. O statistică realizată la nivel global arată că, în 1995, patru ţări aveau 30% femei în parlament, cele mai multe aflîndu-se în Suedia (40,4%). În 2005, 20 de parlamente aveau în componenţă peste 30% femei.