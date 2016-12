Discurile care i-au influenţat cariera lui Elvis Presley, la licitaţie

O colecţie de 26 de discuri ce cuprind melodiile preferate ale lui Elvis Presley, printre care ”Blueberry Hill” (cântată de Fat\'s Domino), ”Because of You” (Sammy Davis Junior) şi ”Matchbox” (Carl Perkins) va fi scoasă la licitaţie, fiind evaluată la peste 140.000 de euro. Discurile, care îi aparţin în prezent unui prieten al lui Elvis Presley, au fost comandate de regele rock\'n\'roll la studioul unde înregistra în 1968. În 1968, Elvis Presley a înregistrat două dintre albumele sale de succes, ”From Elvis in Memphis” şi ”From Memphis to Vegas, from Vegas to Memphis”, pe care apar hit-urile ”In the Ghetto”, ”Suspicious Minds” şi ”Don\'t Cry Daddy”.