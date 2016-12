Discursul despre islamizarea Europei care i-a lăsat mască pe senatorii SUA

Președintele Partidului Libertății din Olanda, Geert Wilders, cunoscut publicului larg pentru pozițiile sale ferme împotriva radicalismului islamic, mai ales pentru faptul că a comparat în dese rânduri organizațiile jihadiste cu naziștii, a trecut Oceanul pentru a avertiza Congresul SUA asupra pericolului reprezentat de fenomentul “islamizării Europei”, dupa cum el însuși spune. Vă prezentăm integral discursul politicianului olandez care a pus pe jar Senatul american.

”Dragi prieteni,

Vin în America cu o misiune. Nu este totul bine în lumea veche. Se conturează un imens pericol și este foarte greu să fii optimist. S-ar putea să ne aflăm în faza finală a islamizării Europei. Acesta nu este numai un pericol actual și transparent pentru însuși viitorul Europei, ci un pericol pentru America și pentru întreaga supraviețuire a Vestului. Statele Unite constituie ultimul bastion al civilizației apusene care ar înfrunta o Europă islamică. Mai întâi, voi descrie situația existentă pe teritoriul Europei, iar apoi voi spune câteva cuvinte despre Islam.

Europa, pe care dumneavoastră o cunoașteți, este în schimbare. Dvs. ați văzut, probabil, evenimente importante, anumite semne. Dar în toate aceste orașe, uneori la numai câteva case distanță de destinațiile dumneavoastră turistice, este o cu totul altă lume. Este o lume a societății paralele create de imigrarea musulmană în masă. Pretutindeni în Europa se ridică o nouă realitate: întregi cartiere musulmane, unde rezidă sau, măcar, poate fi văzută foarte puțină populație indigenă. Și dacă este, ajunge s-o regrete. Și acest lucru este valabil chiar și pentru poliție. Este o lume a eșarfelor pe cap, o lume în care femeile se preumblă într-o ținută în care nu li se vede fața și cu o droaie de copii după ele, iar soții lor, sau dacă preferați proprietarii lor de sclavi, pășesc cu trei pași înaintea lor. Ai moschei la multe colțuri de stradă. Prăvăliile au semne pe care nici dumneavoastră și nici eu nu le putem citi. Cu greu veți găsi vreo activitate economică. Există ghetouri musulmane, controlate de fanatici religioși. Există cartiere musulmane și ele cresc ca ciupercile în toate orașele de-a curmezișul Europei. Acestea sunt construcțiile de blocuri pentru controlul populației crescânde a Europei, stradă cu stradă, cartier cu cartier, oraș cu oraș. Există acum mii de moschei în toată Europa. Cu congregații mai largi decât în bisericile creștine. Și în fiecare oraș european există planuri de a construi supermoschei care să facă să pară și mai pitice fiecare biserică în acea regiune. Semnalul este evident: Noi dominăm!

Multe orașe europene sunt deja pe un sfert musulmanizate: luați doar Amsterdamul, Marsilia sau Malmo în Suedia. În multe orașe, majoritatea populației sub 18 ani este musulmană. Parisul este acum înconjurat de un cerc de cartiere musulmane. Mohamed, este acum cel mai popular nume în rândul băieților, în multe orașe. În unele școli elementare din Amsterdam nu se mai poate vorbi despre ferme, deoarece asta ar însemna să se menționeze și porcul, ceea ce ar fi o insultă pentru musulmani. Multe școli din Belgia și Danemarca servesc elevilor numai "halal food" (adică mâncare acceptată de religia musulmană, fără carne de porc sau carne de animal nesacrificat conform ritualurilor musulmane).

În Amsterdam, cândva un oraș tolerant, gay-ii (adică homosexualii) sunt crunt bătuți aproape exclusiv de către musulmani. Femeile nemusulmane aud regulat strigându-li-se "curva, curva". Antenele de televiziune nu sunt îndreptate spre canalele locale, ci numai spre stațiile din țările de proveniență musulmană. În Franța, profesorii de școală sunt îndrumați să evite autorii care sunt considerați "ofensivi" musulmanilor, inclusiv Voltaire și Diderot; același lucru este valabil și pentru Darwin.

Istoria Holocaustului nu mai poate fi predată în școală din cauza sensibilității musulmane. În Anglia, tribunalele "Sharia" fac acum parte oficial din sistemul legislativ britanic (tribunalele sharia sunt instanțe judecătorești musulmane, care acționează și din moschei - n.t.). Multe cartiere ale orașelor din Franța sunt astăzi zone de "necirculat" pentru femeile fără capul acoperit cu un șal. În urmă cu o săptămână, un bărbat aproape a murit după ce a fost bătut de musulmani pe o stradă din Bruxelles, pentru că a fost văzut bând, când la ei era Ramadanul. Evreii părăsesc Franța în număr record, fugind de cel mai crunt val de antisemitism de la Al Doilea Război Mondial. Franceza este o limbă vorbită astăzi curent pe străzile din Tel Aviv și Natania, din Israel. Aș putea continua cu multe povestiri de acest gen, povestiri despre islamizare.

Un total de 54 de milioane de musulmani trăiesc astăzi în Europa. Într-un calcul recent al Universității San Diego , s-a constatat că în numai următorii 12 ani, 25% din populația Europei vor fi musulmani. Bernatd Lewis a prezis o majoritate musulmană până la sfârșitul acestui secol. Acestea, desigur, sunt numai cifre. Și cifrele n-ar fi amenințătoare dacă imigranții musulmani ar manifesta o tendință de asimilare. Însă sunt infime semnele în sensul asta.

"Pew Research Center" a raportat că jumătate din musulmanii francezi consideră loialitatea lor față de islam mai puternică decât loialitatea lor față de Franța (Pew Research Center este o organizatie americană care oferă opțiuni, atitudini și tendințe ale opiniei publice din SUA și din lume - n.t.). O treime dintre musulmanii francezi nu se opun deloc atacurilor sinucigașe. Iar Centrul Britanic pentru Coeziune Socială a comunicat că o treime din studenții musulmani britanici se pronunță pentru un "califat" mondial. Musulmanii cer să "li se arate respect", iar noi le arătăm acest respect: avem sărbători musulmane oficiale de stat. Procurorul General creștin-democrat tinde să accepte "sharia" dacă există o majoritate musulmană. Avem miniștri, membri de cabinet, cu pașapoarte de Maroc și Turcia. Cererile musulmane sunt susținute de comportări nelegale, mergând de la crime mărunte și violențe întâmplătoare, de exemplu contra lucrătorilor pe ambulanțe și soferi de autobuz, până la răzmerițe pe scară redusă. Parisul a văzut asemenea revolte în suburbiile sale. Eu îi numesc pe acești criminali "coloniști". Pentru că asta sunt. Ei nu vin să se integreze în societățile noastre; ei vin să integreze societățile noastre în Dar-al-Islam-ul lor. Din cauza asta sunt coloniști (Dar-al-Islam este o secțiune a islamului mondial - n.t.)

Multe din aceste violențe de stradă, de care am pomenit, sunt îndreptate exclusiv împotriva nemusulmanilor, forțând pe mulți dintre băștinași (localnici) să părăsească propriul lor cartier, propriul oraș, propria țară. Mai mult, musulmanii reprezintă astăzi un număr de votanți care nu se poate ignora. Al doilea lucru pe care trebuie să-l știți este importanța profetului Mohamed. Conduita lui este un exemplu pentru toți musulmanii și nu poate fi criticată. Acum, dacă Mohamed ar fi fost un om al păcii, cum ar fi, să spunem,Gandhi sau Maica Tereza, n-ar fi fost nicio problemă. Dar Mahomed a fost un șef de bandă, un asasin, un pedofil și a avut mai multe căsătorii în același timp. Tradiția islamică ne povestește cum s-a luptat el în bătălii, cum și-a omorât dușmanii și chiar cum executa prizonieri de război. Mohamed însuși a masacrat tribul iudeu al lui Banu Qurayzah. Dacă ceva este bine pentru Islam, e bine; dacă este rău pentru Islam, este rău.

Să nu încerce nimeni să vă păcălească cu faptul că islamul ar fi o religie. Desigur, are un Dumnezeu, o lume de apoi și cele 72 de fecioare. Dar, în esență, Islamul este o ideologie politică. Este un sistem care stabilește reguli precise pentru societate și pentru viața fiecărei persoane. Islamul vrea să dicteze fiecare aspect al vieții. Islamul înseamnă "resemnare" sau supunere. Islamul nu este compatibil cu libertatea sau cu democrația, pentru că se străduiește să obțină "sharia", în dorința de a deveni o religie totalitară. Acum știți de ce Winston Churchill a numit Islamul "cea mai retrogradă forță din lume" și de ce a comparat "Mein Kampf" cu Coranul. Publicul a acceptat sincer povestea palestiniană și vede Israelul ca agresor. Dar eu am trăit în țara aceea și am vizitat-o de o mulțime de ori.

Eu susțin Israelul. Întâi, pentru că este patria evreiască după două mii de ani de exil, incluzând Auschwitz-ul, în al doilea rând pentru că este o democrație și în al treilea rând pentru că Israelul este prima noastră linie de apărare. Această micuță țară este situată pe linia de luptă contra jihadului, împiedicând avansarea teritorială a Islamului. Israelul înfruntă linia de luptă a jihadului la fel ca și Kașmirul, Kosovo, Filipinele, Sudul Tailandei, Darfur în Sudan sau Libanul. Israelul este pur și simplu în cale. Așa cum a fost și Berlinul de Vest în timpul războiului rece.

În țara mea, în Olanda, 60% din populație consideră imigrarea în masă a musulmanilor, drept greșeala politică numărul unu de la Al Doilea Război Mondial încoace. Și alți 60% consideră Islamul ca cel mai mare pericol. Luminile se pot stinge în Europa mai repede decât vă puteți imagina. O Europă islamică înseamnă o Europă făra libertate și democrație, un deșert economic, un coșmar intelectual și o pierdere de putere militară pentru America, deoarece aliații săi se vor transforma în dușmani, dușmani cu bombe atomice. Cu o Europă islamică, America va trebui singură să apere moștenirea Romei, a Atenei și a Ierusalimului.

Dragi prieteni, libertatea este cel mai prețios cadou. Generația mea niciodată n-a trebuit să lupte pentru această libertate,ea ne-a fost oferită pe o tavă de argint, de către oamenii care au luptat pentru ea cu viața lor. Pe tot cuprinsul Europei, cimitirele americane ne amintesc de băieți tineri care niciodată n-au ajuns acasă și a căror amintire noi o prețuim. Generația mea nu este proprietara acestei libertăți; noi suntem numai păstrătorii, paznicii ei. Noi putem doar preda această libertate greu obținută, copiilor Europei, în aceeași stare în care ne-a fost oferită nouă. Noi nu putem ajunge la nici o înțelegere cu mulahii și imamii. Generațiile viitoare nu ne vor ierta niciodată. Noi nu ne putem risipi libertățile. Pur și simplu nu avem dreptul să facem asta. Trebuie să facem tot ce este posibil acum pentru a opri această stupiditate islamică, pentru ca să nu poată distruge lumea aceasta liberă pe care noi o cunoaștem.

Vă mulțumesc.

Geert Wilders, președintele Partidului Libertății din Olanda, membru al Parlamentului olandez”