Discursul lui Trump în fața Congresului: mândrie națională, imigrare, NATO

Președintele american Donald Trump a salutat marți seara în fața Congresului dezvoltarea unei noi "mândrii naționale", a promis mai multă fermitate asupra imigrației, precum și o reformă fiscală "istorică", asigurând în același timp NATO de "sprijinul" său, relatează France Presse. Iată principalele puncte ale discursului său asupra politicii generale: "Un nou capitol de măreție americană începe"; "O nouă mândrie națională străbate țara noastră"; "Treaba mea nu este să reprezint lumea, treaba mea este să reprezint SUA". "Ultimele amenințări la adresa centrelor comunității evreiești și vandalizarea cimitirelor evreiești tocmai ne-a amintit că dacă noi suntem poate o națiune divizată când este vorba de politică, suntem o țară unită pentru a condamna ura și răul sub toate formele lor". "Abandonarea sistemului actual al unei imigrații puțin calificate și adoptarea unui sistem bazat pe merit va economisi enorm de mulți bani, va permite creșterea salariilor și ajutarea familiilor aflate în dificultate". "Am ordonat Departamentului pentru Securitatea Internă să creeze un birou care să servească victimele americane. Acest birou se va numi VOICE - Victims OF Immigration Crime Engagament (victimele crimelor imigrației). Noi dăm o voce celor care sunt ignorați de presă și reduși la tăcere de interese particulare". "Trebuie să restabilim integritatea și aplicarea legii la frontierele noastre. Din această cauză vom începe în curând construirea unui mare, mare zid de-a lungul frontierei noastre sudice".

"Echipa noastră economică este pe cale să pregătească o reformă fiscală istorică, care va reduce totalul impozitelor întreprinderilor noastre pentru ca ele să poată concura pe oricine și să prospere oriunde". "În același timp, vom reduce masiv impozitele pentru clasa medie".

"Pentru a relansa reconstrucția țării, voi cere Congresului să aprobe o legislație care va declanșa investiții de o mie de miliarde de dolari pentru infrastructuri în SUA, finanțate în același timp din capitaluri publice și private, ceea ce va crea milioane de locuri de muncă".

"În această seară, invit acest Congres să abroge și să înlocuiască Obamacare cu reforme care vor extinde alegerea, vor da un bun acces îngrijirilor și vor reduce costurile".

"Cred ferm în liberul schimb, dar cred de asemenea într-un comerț echitabil".

"În prezent, când noi exportăm produse din America, multe alte țări ne fac să plătim taxe vamale și când întreprinderi străine își exportă produsele în America, noi nu le facem să plătească practic nimic".

"America este dornică să-și facă noi prieteni și să făurească noi alianțe, când împărtășim aceleași interese".

"Așa cum am promis, am cerut Ministerului Apărării să pună în aplicare un plan pentru a demola și a distruge Statul Islamic. Vom acționa cu aliații noștri, în special cu prietenii și aliații din lumea musulmană pentru a eradica de pe planetă acesta inamic abominabil".

"În fine, pentru a păstra America în securitate, va trebui să dăm bărbaților și femeilor din armata americană instrumentele de care au nevoie pentru a preveni războaiele și — dacă doresc să o facă — să lupte și să câștige".

"Trimit Congresului un buget care reconstruiește armata, elimină tăierile bugetare automate și cere cele mai mari creșteri de cheltuieli în apărarea națională din istoria americană".

"Noi sprijinim cu forță NATO, o alianță făurită după două războaie mondiale, între care unul a înlăturat fascismul, și după un Război rece care a învins comunismul". "Dar partenerii noștri trebuie să-și îndeplinească obligațiile financiare".