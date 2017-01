Discuţii în PD-L din cauza candidaturii Elenei Băsescu la europarlamentare

Deputatul Costică Canacheu a afirmat că există la Organizaţia sectorului 1 un dosar de candidatură a fiicei preşedintelui pentru lista naţională a partidului la alegerile europarlamentare, dar preşedintele filialei PD-L din sectorul 1 al capitalei, Răzvan Murgeanu, neagă acest lucru: “Nu ştiu de unde a venit d-l Canacheu cu afirmaţiile astea. Deocamdată nici nu ştiu cînd o să abordăm în interior subiectul acesta. Mai întîi trebuie să am o discuţie la centru, să vedem în ce măsură putem noi susţine o candidatură la alegerile europarlamentare”. Murgeanu a declarat, joi, că organizaţia sa nu a luat în calcul varianta de a o propune pe prima domnişoară a ţării: “S-ar putea ca cei de la centru să aibă alte opţiuni. Chiar dacă la ultimele alegeri am cîştigat în şase colegii din şase, nu am obţinut decît un singur mandat, aşa că este problematic chiar faptul că noi am putea propune pe cineva”. Şi fostul deputat Anca Constantinescu susţine că a fost luată în calcul candidatura fiicei preşedintelui de către Organizaţia PD-L sector 1. Ea a afirmat că Elena Băsescu este una dintre propunerile validate de către Biroul Permanent al PD-L sector 1: “În şedinţa de alaltăieri (miercuri - n.r), au fost trei dosare de candidatură depuse. Noi am votat să trimitem la centru două nume: Elena Băsescu şi Irinel Cristu. Al treilea nu mai ţin minte care era. Oricum, era vorba de o persoană fără prea multă activitate în filiala noastră”. Afirmaţia acesteia intră însă în contradicţie cu cele declarate de Murgeanu. La rîndul ei, Monica Iacob Ridzi, liderul Organizaţiei de tineret a PD-L, a declarat că problema propunerilor pe lista pentru europarlamentare a partidului revine exclusiv organizaţiilor teritoriale: “Organizaţia de tineret nu propune pe nimeni pentru că acest lucru cade în sarcina filialelor. Mi-aş dori să avem cît mai mulţi tineri pe lista pentru Parlamentul European, dar asta depinde de filiale”. În legătură cu susţinerea candidaturii mezinei familiei Băsescu sau a altor membri ai OT PD-L, Iacob-Ridzi a precizat că nu a existat nicio discuţie în acest sens în interiorul Organizaţiei de tineret: “După finalizarea procesului de depunere a candidaturilor, vom avea o situaţie centralizată cu numărul tinerilor susţinuţi de filialele lor pentru un loc pe lista pentru europarlamentare”. Pînă cînd organizaţiile PD-L decid cine candidează şi unde pe lista pentru europarlamentare, prima domnişoară a ţării se chinuie să facă politică atunci cînd nu munceşte, mai fuge de paparazzi, mai pozează pe ici pe colo…