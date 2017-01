Discuţii PSD-PC pe marginea ofertei de guvernare

Dialogul pe marginea ofertei de guvernare a Alianţei PSD+PC a continuat vineri cu reprezentaţi ai sindicatelor, patronatelor şi reprezentanţi ai asociaţiilor persoanelor cu dizabilităţi. Între angajamentele pe care PSD le doreşte în viitorul program de guvernare se înscriu o economie dinamică şi competitivă, un mediu de afaceri stabil, reducerea poverii fiscale, corelare reală cu politicile UE, reforma veniturilor bugetare, protecţie socială pentru tinerele familii, familiile sărace, copii din mediul rural, pensionari. Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a criticat “oda triumfalistă” lansată de Guvern în ultima perioadă, în condiţiile în care agenţiile de rating atrag atenţia asupra unui risc de stagnare economică. În opinia sa, creşterea economică anunţată de Executiv se bazează în special pe creşterea consumului şi pe o “frenezie a creditelor”: “Ideea că România are un sistem de capitalism de tip latino-american nu este un model de societate pe care oamenii de stînga să-l poată accepta. Am senzaţia că guvernului neoliberal i s-a suit la cap şi poate că o perioadă de opoziţie nu ar strica să înţeleagă că nu statul minimal este soluţia pentru economie”. Pe de altă parte, liderul social-democrat a reiterat necesitatea majorării pensiilor de la 1 octombrie, dată de la care facturile încep să devină mai scumpe. Totodată, el susţine, alături de PC, reducerea TVA cu 5% la produsele alimentare de bază, proiect de lege aflat în dezbaterea Parlamentului. La rîndul său, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, apreciază că „nu se mai poate veni cu pansamente economice şi sociale”, ci cu soluţii de tip competitiv: “Nu doar anumite reparaţii sociale rezolvă problemele”. Năstase a mai accentuat necesitarea ajutorării familiilor sărace şi a acordării burselor sociale. Fostul ministru al Muncii, vicepreşedintele social-democrat Marian Sîrbu a trecut în revistă cîteva domenii de interes cuprinse în oferta de guvernare PSD+PC. Între acestea se află o serie de măsuri care vizează piaţa muncii (formare profesională în piaţa muncii, stimularea angajării tinerilor, femeilor, pensionarilor etc.), asigurările sociale, asistenţa socială, politici pentru convergenţele colective ale dialogului social. Preşedintele Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin, consideră că România se află pe ultimul loc din România din punct de vedere al centrelor de formare profesională, şi i-a îndemnat pe reprezentanţii PSD şi PC să includă în oferta de guvernare elemente care vizează piaţa de energie - domeniu extrem de sensibil - aceste elemente fiind de natură să îmbunăţească legislaţia de resort. El a criticat faptul că Guvernul nu a inclus, în politicile sale, problema consumatorului vulnerabil, aspect de care ţările europene ţin cont în strategiile de energie şi, mai noi, privitoare la piaţa gazelor. În opinia deputatului Iulian Iancu, fost ministru al Industriilor, singurul model pe care ţara noastră ar trebui să-l urmeze, conform celui al UE, este modelul economic şi social: “Nu poţi spune că ai creştere economică atît timp cît nu se ia în considerare deficitul de cont curent şi inflaţia care este egală cu cea din 2004”. Vicepreşedintele PSD Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educaţiei, le-a cerut sprijinul partenerilor de alianţă să sprijine în Camera Deputaţilor proiectul de lege privind majorarea cu 50% a salariilor profesorilor, precum şi proiectul de lege privind acordarea de burse la liceu pentru copiii din mediul rural. Oricum, Mircea Geoană a anunţat că discuţiile la nivel naţional pe marginea ofertei de guvernare vor continua.