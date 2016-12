„Discuţiile cu UDMR erau programate în cazul în care USL lua 50%“

Având în vedere discuţiile din ultimele zile privind o posibilă coaliţie între USL şi UDMR, secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, a explicat că discuţiile cu UDMR au fost programate înainte de alegeri, pe scenariul că USL va lua doar 50% şi că acest dialog trebuie să continue, transmiţându-le criticilor acestui demers că UDMR nu e un partid în afara legii. Dragnea a fost întrebat de ce se insistă pe ideea discuţiilor cu UDMR în condiţiile în care USL are o majoritate confortabilă. „Continuăm cu ideea asta pentru că am avut o discuţie cu acei oameni înainte de a vedea rezultatele. În urma discuţiilor, o să luăm o decizie“, a explicat el. Întrebat de opiniile vehemente împotriva UDMR, venite în special de la lideri PNL, Dragnea a replicat: „Discutăm mult prea mult. Dacă am fi avut 52%, acele voci ar fi întrebat „De ce nu faceţi cu UDMR, ca să fie mai multă siguranţă?“. Eu zic că trebuie să fim corecţi“, a declarat Dragnea. Şi Crin Antonescu a dat de înţeles, luni seară, într-o emisiune tv, că discuţiile cu UDMR fuseseră programate în eventualitatea în care USL nu ar fi luat decât 50%. (I.H.)