Discuţiile despre descentralizare, poveste fără sfîrşit

După ce, ieri, sindicaliştii din învăţămînt au amendat proiectul descentralizării sistemului preuniversitar, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a stabilit pentru astăzi, o nouă întîlnire cu liderii federaţiilor din învăţămînt. Potrivit unei declaraţii de acum două săptămîni a ministrului Educaţiei, proiectul descentralizării a fost finalizat şi urma să fie făcut public încă de săptămîna trecută. „Ministerul ne-a propus un proiect prost executat, ambiguu şi incomplet. Pe lîngă asta, cele trei federaţii din învăţămînt au avut amendamente diferite, aşa că negocierile nu au avut rezultate concrete. Proiectul este departe de a fi finalizat”, spune secretarul general al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FSLI), Liviu Marian Pop. Discuţiile pe tema descentralizării au deja o istorie de cîteva luni, iar negocierile de ieri nu au dus, se pare, la niciun rezultat. „Mai mult, am reluat discuţiile şi pe ce stabiliserăm deja, adică numirea inspectorilor generali şi a directorilor şcolilor, şi tot nu am ajuns la nici un acord”, spune secretarul general al Federaţiei Educaţiei Naţionale (FEN), Constantin Ciosu. În ceea ce priveşte stabilirea orarului, a programei şcolare sau a realizării şi distribuirii manualelor şcolare nu au fost probleme, mai ales că proiectul nu aduce modificări faţă de prevederile actuale, cu excepţia faptului că materialele didactice ar urma să fie distribuite prin consiliile judeţene, şi nu prin inspectorate, ca în prezent. Potrivit sindicaliştilor, controversele au apărut pe marginea împărţirii responsabilităţilor instituţiilor care vor înfiinţa, desfiinţa şi finanţa unităţile de învăţămînt. O altă problemă ar fi, mai spun sindicaliştii, stabilirea componenţei consiliului de administraţie al şcolii, adică a celor care stabilesc destinaţia fondurilor. Discuţiile nu au avut finalitate nici în privinţa modului în care să fie aleşi directorii şi inspectorii generali. „Negocierile merg greu pentru că descentralizarea înseamnă mai ales schimbarea mentalităţilor. Şcolile ar trebui să-şi primească banii pe care să-i administreze cum ştiu mai bine, iar finanţarea per elev ar trebui să fie criteriul după care se dau fondurile. Nu toţi sîntem obişnuiţi, însă, cu o astfel de abordare, aşa că descentralizarea nu se poate face”, comentează reprezentantul FEN. Amintim că discuţiile pe tema descentralizării au început în luna februarie 2009, însă acest subiect a fost abordat, de multe ori în istoria reformei sistemului educativ, inclusiv în mandatul fostului ministru Cristian Adomniţei. De altfel, acesta din urmă a inclus descentralizarea în proiectul de legi ale Educaţiei, conceput şi dezbătut anul trecut. La începutul acestui an, ministrul Andronescu declara că vede procesul de descentralizare ca o modalitate prin care va creşte autonomia şcolilor. Pe de altă parte, ministrul a spus că descentralizarea va însemna transferarea deciziilor şi a resurselor la autoritatea locală. „Nu văd descentralizarea ca pe un proces în sine pe care trebuie să-l marcăm, ci pur şi simplu descentralizarea ca pe un demers care trebuie să ducă la îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţămînt”, afirma Andronescu.