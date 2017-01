Discuţiile despre tichetele de masă sau voucherele de vacanță pentru bugetari, amânate pentru finalul anului

Discuţia despre drepturile salariale de care ar trebui să beneficieze personalul din sectorul bugetar, din categoria premii, tichete cadou, tichete de masă, vouchere de vacanță etc., a fost amânată din nou. Potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP), discuţia va fi reluată la finalul anului 2017. "Se propune extinderea aplicării și pe perioada 1 martie - 31 decembrie 2017 a unora dintre măsurile aprobate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2016", se menționează în proiectul citat. Printre măsurile cuprinse în Ordonanța 99 se numără suspendarea acordării de premii, tichete cadou, tichete de masă, vouchere de vacanță, ajutoare/indemnizații la ieșirea la pensie/trecerea în rezervă; menținerea la nivelul în plată a unor indemnizații acordate pentru anumite categorii de beneficiari (indemnizațiile prevăzute de Decretul Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, indemnizații pentru academicieni și urmașii acestora etc.); prorogarea aplicării unor prevederi din domeniul învățământului, printre care și cea referitoare la acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I - IV din învățământul de stat și confesional, până la 1 ianuarie 2018 etc.

Prin Ordonanța 99, drepturile menționate au fost suspendate pentru perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2017.

Totodată, potrivit proiectului citat, "se propune ca începând cu 1 martie 2017 drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar să se mențină la nivelul în plată stabilit pentru luna februarie 2017. Salariile stabilite pentru luna februarie 2017 includ majorările salariale aprobate prin Legea nr. 250/2016 pentru personalul din învățământ, sănătate și asistență socială, precum și majorările salariale aprobate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 2/2017 pentru personalul din administrația locală și personalul din instituțiile publice de spectacole sau concerte", se mai arată în proiect.

Pe de altă parte, însă, personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor beneficiază, începând cu luna august, de plata celei de-a doua tranșe de 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare, se subliniază în documentul citat.

În plus, se propune prorogarea până la data de 1 ianuarie 2018 a termenului prevăzut la art. V din Legea nr. 270/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice. "Construcția bugetară pentru anul 2017 trebuie să respecte anumite reguli în ceea ce privește deficitul bugetar, instituite prin reglementări europene. Una dintre acestea vizează nivelul Deficitului bugetar contabil calculat potrivit metodologiei Sistemului European de Conturi (deficit ESA), care trebuie să nu depășească 3% din PIB. (...) În vederea respectării acestei reguli și având în vedere necesitatea elaborării în regim de urgență a proiectului de buget, este necesară aprobarea în regim de urgență a unui set de măsuri fiscal-bugetare a căror aplicare asigură menținerea în anul 2017 a unei ținte de deficit în conformitate cu reglementări europene", se menționează în nota de fundamentare a actului normativ.