Preşedintele Senatului, Vasile Blaga, a declarat, într-un interviu, că discuţiile privind Mişcarea Populară nu au făcut bine PDL şi că schimbarea siglei sub care candidează în alegeri ar putea fi interpretată ca o ruşine a partidului cu propria siglă. El spune că poate înţelege grija colegilor lui pedelişti de a scoate un scor cât mai bun la alegeri, \"plecând şi de la faptul că în ultimele două cicluri electorale nu am participat ca şi PD sau în alianţa DA sau PDL format înainte de alegerile din 2009. (...) În ultimul an, s-au pus concluziile înaintea discuţiilor, a analizelor şi asta nu ne-a făcut bine\". Potrivit democrat liberalului, formula la care va ajunge PDL va fi comunicată într-o săptămână, maxim două: \"S-ar putea sa avem o astfel de formulă, Mişcarea Populară, dacă asta ne vor spune analizele. Eu sunt convins că avem dreptul să ne asumăm această guvernare şi, când spun dreptul, o spun pentru că am luat măsurile care se impuneau şi multă lume va înţelege\".