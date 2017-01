Disensiuni la fosta agenţie SAPARD Constanţa între doi penelişti, colegi de serviciu

Directorul general al Agenţiei Regionale de Plăţi pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (APDRP) Constanţa, Mircea Solomon a fost, în ultima perioadă protagonistul unor articole defavorabile din presa centrală. Printre altele, a fost prezentat ca "pistolarul de la SAPARD" (fosta denumire a APDRP) care ar fi tras cu un pistol de 9 mm după un "chiolhan" la Vatra Dornei. În cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc ieri, Mircea Solomon a încercat să demonteze acele acuzaţii spunînd că a fost vorba despre o întîlnire cu directorii agenţiilor din ţară, iar la miezul nopţii au fost trase cîteva rachete cu un pistol cu gaze. "Bineînţeles că ministrul agriculturii Gheorghe Flutur şi deputatul Gheorghe Dragomir din Constanţa s-au întrebat dacă nu cumva am înebunit dacă aşa le-au fost prezentate lucrurile. În aceste condiţii, întrebaţi de presă ce măsuri se vor lua, au spus că îmi vor retrage sprijinul politic", a declarat Solomon. El a mai spus că autorul acestei campanii de denigrare este colegul său, şeful Biroului de plăţi din cadrul APDRP, Cătălin Gheorghe. Potrivit lui Solomon, interesul lui Gheorge este acela de a se vedea instalat în funcţia de director general. "Pentru că eu nu am dat curs unor invitaţii voalate de aşa-zisă colaborare pentru ca lucrurile să , au început să apară pe la ziare tot soiul de articole bazate pe scrisori anonime care mă acuzau de diverse lucruri. Am avut trei controale ca urmare a acestor articole, inclusiv din partea Comisiei Europene şi rezultatele au fost foarte bine. Este inutil să vă spun că nici pe olandezi nici pe italieni nu poţi să îi cumperi pentru că sînt membri ai Comisiei Europene". Solomon a declarat că din cauza şefului Biroului plăţi mulţi angajaţi au demisionat. "Cătălin Gheorghe, şeful Biroului de Plăţi, făcea ce vroia, pleca de la serviciu cînd vroia, ca şi acum de altfel. Băiatul s-a apucat, între timp, să fructifice tot ce a agonisit. Şi-a cumpărat un Audi. Nu e mare scofală, ca din salariu să-ţi cumperi un Audi de 27.000 de euro... Ce şi-a zis: să mă apuc să-mi fac o căsuţă cu două etaje, cu o suprafaţă construită de peste 250 mp. Vă spun asta fără a fi pătimaş, aşa că tot din salariu, în cele trei luni de concediu medical, a finalizat casa care este situată la intrarea în Ovidiu", a mai spus Solomon.

Contactat telefonic, Cătălin Gheorghe a declarat: "Daţi-mi voie să păstrez tăcerea în legătură cu aceste acuzaţii nefondate. Continui să nu răspund la nici o provocare a dlui Solomon, încerc să fiu înţelept şi să nu intru în polemică. În ceea ce priveşte bunurile pe care le-am dobîndit nu sînt luate pe şpăgi, am vîndut casa socrilor mei şi am construit o casă, însă, nu simt nevoia să mă justific". Nu ne-am propus să dăm dreptate vreuneia din părţi, însă în mod cert, la APDRP Constanţa există un conflict pe care nici partidul, respectiv PNL, nu a reuşit să îl stingă. Aceasta confirmă că pe lîngă divergenţele din sînul Alianţei există mari probleme şi în interiorul partidelor care guvernează ţara, prea ocupate cu războaiele interne pentru a conştientiza că au pierdut deja bătălia şi încrederea electoratului.