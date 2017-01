„Disney Live! Winnie the Pooh”, în premieră în România

Celebra companie Disney va prezenta, în premieră în România, patru show-uri live cu personajul de desene animate Winnie the Pooh, în zilele de 20, 21 şi 22 iunie, la Sala Polivalentă din capitală. Este pentru prima dată cînd un show live al companiei Disney se va afla în România. „Disney Live! Winnie the Pooh” este o producţie complet nouă şi îi are ca protagonişti pe iubitorul de miere Winie the Pooh şi prietenii lui. Aceştia se îmbarcă într-o călătorie amuzantă şi surprinzătoare, plănuind o petrecere surpriză pentru Winie the Pooh.

„Disney Live! Winnie the Pooh” este o producţie la care participă 15 artişti, care se vor prezenta pe scenă sub coregrafia lui Cristopher Gattelli. Ana Louizos, designerul producţiei, care a creat decorurile pentru spectacole de pe Broadway, cum ar fi cîştigătorul „Tony Award” – Avenue Q, Golda’s Balcony şi Steel Magnolias (Magnolii de Oţel), aduce experienţa ei în „Disney Live! Winnie the Pooh”.

Crearea întregului decor şi a elementelor scenice a durat trei luni şi jumătate, fiind nevoie de 135 de oameni. Montarea întregii scenografii se face în aprox. şase ore, iar producţia este susţinută de 47 de persoane. Decorurile au 7,5 metri înălţime, 18 metri lăţime şi cîntăresc mai mult de nouă tone. În spectacol sînt folosite peste 80 de costume. Cei 11 copaci prezenţi pe scenă sînt cele mai grele elemente de decor, cîntărind aproape 1,5 tone. În spectacol sînt utilizate aproape 100 de corpuri de iluminat fixe şi 42 mobile. Programarea luminilor pentru show durează aproape o oră pentru fiecare minut de spectacol. Sonorizarea spectacolului este asigurată cu 85 de boxe, iar în timpul spectacolului se consumă o cantitate de electricitate care ar putea deservi 24 de case de locuit normale.

„Winnie the Pooh”, prezentatorii, cele trei ajutoare şi toţi prietenii ursuleţului, vor aduce la Bucureşti un spectacol care îi va purta pe toţi copiii în lumea distracţiei, în spiritul Disney, o lume în care niciun copil nu este supărat, o lume a veseliei şi a bunei dispoziţii. Copiii vor fi şi ei actorii acestui show, dîndu-le o mînă de ajutor lui Winnie şi prietenilor săi să iasă din toate situaţiile neprevăzute. „Disney Live! Winnie the Pooh” este adus în România de „Podium Productions” şi „Feld Entertainment”.

Spectacolele vor avea loc pe data de 20 iunie, începînd cu ora 18.00, pe 21 iunie, la ora 15.00 şi la ora 18.00, iar pe 22 iunie, la ora 15.00, la Sala Polivalentă din Bucureşti.

Biletele se găsesc în reţeaua bilet.ro . Preţul biletelor este de 39 de lei, 59 de lei, 99 lei şi 150 de lei.