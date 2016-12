Dispar mai multe companii IT decât se înfiinţează

Dacă unor firme le merge bine, pe cale de consecinţă, altora le merge rău. Asta înseamnă concurenţă şi acesta este motivul pentru care, potrivit Coface, aproape 200 de firme active în sectorul distribuţiei de produse IT şi software (15% din total), cu datorii cumulate de 336 milioane de lei (peste 76 milioane de euro), şi-au încetat activitatea anul trecut. Desigur, un rol important l-a avut şi scăderea veniturilor populaţiei consumatoare. „Contracţia veniturilor şi concurenţa peste medie înregistrată în sectorul distribuţiei de produse IT şi software şi-au lăsat amprenta asupra evoluţiei companiilor pe parcursul anului 2013. Mai exact, 15% dintre companiile analizate şi-au încetat activitatea în 2013, acestea având o medie de 10 ani de activitate, o cifră de afaceri cumulată de 313 milioane de lei (70,8 milioane de euro - n.r.), în condiţiile în care datoriile totale erau de 336 milioane de lei (76 milioane de euro - n.r.). Ponderea valorică a companiilor care şi-au încetat activitatea pe parcursul anului 2013 este de aproximativ 6% din cifra de afaceri înregistrată la nivel sectorial“, se arată într-o analiză realizată de Coface pe 1.266 de companii care activează în sectorul distribuţiei de produse IT şi software.

MII DE ŞOMERI ÎN IT Îngrijorător este faptul că numărul şi calibrul companiilor care au dispărut în 2013 sunt similare cu cele ale companiilor care s-au înfiinţat în perioada 2009 - 2012! „Din punct de vedere al impactului social, trebuie remarcat faptul că numărul de locuri de muncă dispărute prin ieşirea din funcţiune a celor 198 de companii în 2013 este chiar mai mare decât al celor nou-create de firmele înfiinţate pe parcursul celor patru ani anteriori. Această tendinţă a erodat şi mai mult capacitatea de regenerare a sectorului, oricum afectat de impactul crizei economico-financiare. Mai mult decât atât, numărul de firme din acest domeniu care şi-au încetat activitatea în 2013 depăşeşte de 2,6 ori ritmul mediu anual de înmatriculări de noi firme din perioada 2011 - 2012“, se menţionează în studiul Coface.

NIVELUL DE RISC, DISTRIBUIT SIMETRIC Din numărul total de firme analizate, 925 au prezentat date financiare pe format extins, necesar în vederea riscului de insolvenţă la care sunt expuse acestea. Eşantionul este relevant, în condiţiile în care generează 99% din cifra de afaceri a întregului portofoliu de companii. „Analizând rezultatele consolidate, observăm o distribuţie simetrică a nivelului de risc, astfel că 33% dintre companii prezintă un risc de insolvenţă ridicat, 32% prezintă un risc de insolvenţă mediu, iar 35% dintre companii - un risc de insolvenţă scăzut. Din punctul de vedere al regimului de plată, aproximativ 41% dintre companii efectuează plăţile foarte lent, sau nu respectă condiţiile contractuale şi doar 26% efectuează plăţile fără întârzieri“, explică autorii studiului.

DATE STATISTICE Conform situaţiilor financiare publicate de Ministerul Finanţelor, citate de Coface, 1.266 de firme care au domeniu principal de activitate „comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului“ au generat în 2012 o cifră de afaceri totală de 5,6 miliarde de lei (1,26 miliarde de euro) şi 5.491 de locuri de muncă. Rata profitabilităţii s-a situat în 2012 la 1,75% din cifra de afaceri, nivel similar celui înregistrat la sfârşitul anului 2008, în condiţiile în care volumul vânzărilor din sector a scăzut cu 27% în acest interval. De asemenea, se remarcă o creştere a investiţiilor, care au acoperit gradul de amortizare. „În ciuda provocărilor multiple generate de efectele crizei financiare, companiile care activează în sectorul distribuției IT şi-au conservat performanţa financiară. Astfel, deşi veniturile înregistrate pe parcursul anului 2012 la nivel sectorial au înregistrat o scădere cu 27% faţă de anul 2008, nivelul profitabilităţii totale a rămas acelaşi, respectiv un rezultat net cumulat de 97 milioane de lei (22 milioane euro - n.r.). Acest lucru s-a datorat situaţiei financiare solide a companiilor medii şi mari, precum şi creşterii accesului populaţiei la tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor“, a declarat Constantin Coman, country manager la Coface România.