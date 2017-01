Dispariţia comandantului român pe mare, înconjurată de mister

Nava „Morning Cloud”, sub pavilion Liberia, a intrat în atenţia presei şi a autorităţilor din România, Liberia şi SUA, începînd cu 24 mai, cînd echipajul acesteia a constatat că Liviu Iulian Iliescu, comandantul român, a dispărut de la bord. Imediat, a fost dată alarma şi echipajul a început să-l caute pe bărbat prin toată nava. Şi pentru că nu au găsit nicio urmă a acestuia, membrii echipajului au tras concluzia că Liviu Iliescu a căzut peste bord. Au fost anunţate şi autorităţile americane, care au întors nava din drum şi au trimis în zonă mai multe elicoptere şi nave de patrulare. Căutările nu au dus la niciun rezultat, ancheta echipajului, deasemenea. Misterul planează încă asupra navei „Morning Cloud” şi a echipajului său.

„La mulţi ani, Liviu!”

Pe 9 noiembrie, Liviu Iliescu, ar fi împlinit 49 de ani. „I-am făcut un parastas de şase luni, pentru sănătatea lui şi îi zic în continuare „La mulţi ani”. Eu îl aştept în continuare, pentru că nu cred că este mort. Poate, printr-un miracol, se va întoarce acasă”, povesteşte, cu lacrimi în ochi, soţia lui Liviu, Iuliana Iliescu. Pentru a se descoperi ce anume s-a întîmplat cu comandantul român, a fost deschisă o anchetă în care au fost cooptate autorităţile din România, din Liberia şi din SUA. Mai mult, pentru că pe perna comandantului au fost descoperite pete de culoare roşie, ce păreau a fi de sînge, în anchetă s-au implicat şi reprezentanţi ai Biroului Federal de Investigaţii (FBI). “Biroul Federal investighează o posibilă crimă comisă în apele internaţionale” a declarat, la acea vreme, Sheila Thorne, agent special în cadrul Biroului. În urma analizelor însă, anchetatorii au stabilit că… respectivele pete nu erau sînge, ci suc vărsat din greşeală pe pernă. Mai mult, o altă întrebare rămasă fără răspuns este dorinţa lui Liviu Iliescu de a fi schimbat în timpul voiajului. Amintim că “Morning Cloud” a plecat din portul Yuzhny, din Ucraina, la 1 mai şi se îndreapta către New Orleans, unde trebuia să ajungă în cursul zilei de marţi, 27 mai. Paradoxul face ca Liviu Iliescu să fi dorit să fie schimbat cînd a ajuns în Portul Pireus, în Grecia însă, pentru că nu exista înlocuitor, acest lucru nu a fost posibil.

Încă de la începerea anchetei, familia comandantului aşteaptă să afle date, informaţii, orice amănunt care ar putea face lumină în acest caz tenebros. Rezultatele anchetei nu au apărut însă, autorităţile implicate par că au uitat de acest caz, iar familia nu are altceva de făcut decît să aştepte… „În cele şase luni, nu am primit decît declaraţiile pe care echipajul navei le-a dat la începutul anchetei, din care nu am aflat nimic. Ar fi trebuit ca măcar cei de la firma Zodiac Maritime Agencies Ltd, cu care soţul meu a plecat în voiaje încă din 2003, să ţină legătura cu noi şi să ne informeze despre mersul anchetei. Singurele veşti le am de la o rudă care a reuşit să vorbească cu superintendentul care a investigat cazul. Acesta i-a zis că dispariţia nu a fost crimă, nici accident, nici sinucidere. Atunci ce-a fost? Cum şi de ce a dispărut soţul meu de la bordul navei? Ce s-a întîmplat cu el?”, se întreabă îndurerată Iuliana Iliescu. Singurul lucru pe care femeia îl doreşte este să afle ce anume s-a petrecut la bordul navei „Morning Cloud”. Ea i-a scris chiar şi preşedintelui ţării, Traian Băsescu, în încercarea de a afla nişte răspunsuri care s-o ajute să-şi continue viaţa. La Cotroceni este însă… tăcere. Pînă la sosirea răspunsurilor, familia speră în continuare că cel drag trăieşte şi îl aşteptă să se întoarcă acasă.