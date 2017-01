Dispariţie cu cîntec la Cogealac

Poliţiştii din localitatea constănţeană Cogealac au fost sesizaţi că, duminică seară, în jurul orei 22.00, Elena Alexandra Baicu, în vîrstă de 13 ani, a dispărut de la domiciliu. După două zile de căutări, oamenii legii luînd la rînd toate casele rudelor şi prietenelor, poliţiştii au reuşit să dea de urma fetei dispărute. Acesta a fost găsită leşinată pe marginea drumului, la ieşirea din Cogealac. Tremurînd, fata a povestit că a fost luată cu forţa de pe stradă de doi bărbaţi, care au coborît din două maşini. Declaraţia fetei a fost susţinută şi de o prietenă a Alexandrei care a văzut tot ce s-a întîmplat. „Am căutat-o peste tot, am mers şi pe cîmp. Pînă la urmă am găsit-o în boscheţi, leşinată pe marginea drumului“, a declarat Ştefan Baicu, tatăl fetei. Mai mult, acesta susţine că sigur fata lui a fost răpită, drogată şi violată. Medicii de pe ambulanţă spun că în momentul în care au ajuns la solicitare, victima era confuză, cu amnezie, şi acuza o durere la piciorul drept. Transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Elena Alexandra Baicu a fost internată sub supraveghere în Clinica de Pediatrie. Marţi dimineaţă, declaraţiile părintelui, dar şi ale fiicei răpite, s-au schimbat radical. În prezenţa tatălui, fata a declarat poliţiştilor că nu a fost abuzată sexual pe perioada cît a lipsit de acasă şi că a plecat de bună voie.