Dispariţie misterioasă

O femeie îşi caută fiica, surdomută şi cu afecţiuni psihice, care a dispărut fără urmă de mai bine de două luni. Mihaela Popa spune că a văzut-o ultima dată pe fiica sa, Iulia, de 28 de ani, la începutul verii, când aceasta era angajată la hotel „Histria” din staţiunea Mamaia. „A lucrat acolo cred că mai mult de trei săptămâni. Cât am fost aici, în Constanţa, pentru că eu stau în Bucureşti, am fost de cel puţin zece ori la ea să îi duc pachete cu alimente şi dulciuri. Am găsit-o de fiecare dată muncind cu mult drag. Spăla rufe sau era prin bucătărie. Pentru că nu au plătit-o, cred că s-a supărat şi, bolnavă fiind, a clacat. De pe 15 august nu mai ştiu nimic de ea“, a declarat Mihaela Popa. Totodată, femeia a declarat că, timp de aproape şapte ani, fiica ei a locuit împreună cu un prieten. „A stat la un prieten, mut şi el, într-un beci. În primăvară, însă, acesta a dat-o afară. A fost internată la Clinica Universitară de Psihiatrie de la Palazu Mare, de unde a fost externată în luna iunie“, a spus mama Iuliei.

TELEFON SUSPECT Mihaela Popa a adăugat că fiica ei are nevoie de tratament şi că în lipsa administrării acestuia poate deveni foarte violentă. „Ea avea de luat două medicamente foarte puternice pentru boala ei. Ştiu că este însărcinată, are o operaţie la cap vizibilă sub păr, iar pe mâini are zeci de tăieturi. Sparge tot ce îi stă în cale când nu are ţigări, cerşeşte, se prostituează, este în stare de orice“, susţine Mihaela Popa. La scurt timp de la dispariţie, mama fetei a spus că a fost contactată pe telefonul mobil de o tânără care i-a cerut pinul cardului fiicei ei. „Pe acest card ea primeşte lunar o pensie de aproape 250 de lei. Mi-a spus că fiica mea îi face curat prin casă, că se simte foarte bine şi că fumează mult. Eu nu cred că este adevărat, pentru că ea nu şi-a mai luat medicamentele. Am încercat să mai sun pe acelaşi număr însă persoana care a răspuns mi-a spus că nu ştie nimic şi că doar ce şi-a luat telefonul mobil“, a povestit Mihaela Popa. Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu această persoană sunt rugaţi să sune la 112 sau la Dispeceratul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, tel.0241.611.364.