Dispariţii misterioase în şcolile constănţene

În şcolile din municipiul Constanţa elevii dispar în condiţii misterioase. Dacă în evidenţele Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa la Şcoala Generală „Niculae Titulescu” (de exemplu) apar sub 200 de elevi, conducerea unităţii de învăţământ, cadrele didactice şi părinţii, susţin că, de fapt, în şcoala cu pricina învaţă aproximativ 440 de elevi. Prin urmare, singura concluzie care poate fi trasă este că, cel puţin pe hârtie, aproximativ 200 de elevi au dispărut. Aceeaşi situaţie este întâlnită în toate şcolile propuse de reprezentanţii ISJ pentru comasare, conducerea Şcolii Generale nr. 8 Constanţa (o altă unitate propusă pentru comasare) declarând că are un efectiv de peste 600 de elevi. Potrivit legislaţiei în vigoare, pentru a fi comasată, o unitate de învăţământ trebuie să aibă sub 300 de elevi. „În urmă cu câteva luni, înainte de a se lua decizia ca Şcoala „Niculae Titulescu” să fie comasată, a fost făcută o inspecţie Rodis. În urma acesteia, efectivul şcolii a fost trecut sub limită. Am cerut renumărarea elevilor, dar nu am fost ascultaţi”, a declarat reprezentantul părinţilor din cadrul Şcolii Generale „Niculae Titulescu”, Radu Pădure. El a adăugat că părinţii din cadrul şcolii respective au formulat o petiţie pe care intenţionează să o înainteze conducerii ISJ Constanţa, Ministerului Educaţiei şi Curţii Europene pentru drepturile copilului „deoarece credem că măsura comasării încalcă drepturile copiilor noştri”. Până în prezent, au fost strânse peste 200 de semnături. „Comasarea şcolii este primul pas spre desfiinţarea acesteia. După ce îşi va pierde personalitatea juridică, va fi mult mai uşor pentru reprezentanţii ISJ să o desfiinţeze cu totul”, a precizat Radu Pădure. Potrivit inspectorului şcolar general din cadrul ISJ, prof. Elena Buhaiev, la nivelul judeţului Constanţa vor fi comasate nouă şcoli şi licee, printre acestea numărându-se şi Şcoala Generală „Dimitrie Ştiubei”, care va fi comasată cu Liceul Teoretic „Decebal”, în timp ce „I.L. Caragiale” va fi comasată cu Şcoala nr. 8, iar Şcoala nr. 2 Constanţa va fi comasată cu Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Constanţa.