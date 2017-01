Dispărut a patra oară din casa asistentului maternal

Un băiat de 13 ani încredinţat unui asistent maternal din Cogealac a dispărut, joi după-amiază, de la domiciliul familiei care îl are în îngrijire, iar poliţiştii îl caută de aprox. 48 de ore şi nu reuşesc să dea de el. Dispariţia lui Ionuţ Ştefan a fost reclamată, joi seara, de asistentul maternal Adriana Nani, la poliţia din Cogealac. Femeia le-a spus anchetatorilor că băiatul s-a întors de la şcoală, şi-a scris temele iar în jurul orei 17.00, a plecat spre farmacia din localitate pentru a cumpăra nişte medicamente şi nu a mai revenit la domiciliu. Potrivit oamenilor legii, copilul suferă de „pubertate precoce”, afecţiune ce se manifestă prin instabilitate emoţională şi o ascundere a timidităţii excesive printr-un comportament agresiv, motiv pentru care el nu putea fi lăsat nesupravegheat în compania altor copii. Oamenii legii spun că, deşi se află în grija asistentului maternal Adriana Nani de aproape un an, băiatul nu s-a integrat în noua sa familie şi, pînă în prezent, a mai dispărut de acasă de trei ori. Ultima oară el a fugit de acasă vara trecută şi s-a ascuns la o stînă din apropierea localitaţii, fiind găsit după două zile. Din informaţiile obţinute, poliţiştii au stabilit că de această dată fugarul ar fi plecat spre Constanţa. „Băiatul dispărut i-a spus unui coleg de şcoală că vrea să strîngă bani şi să plece la Constanţa, unde locuise la un asistent maternal de care se pare că s-a ataşat ceva mai mult decît de actuala sa familie. Am identificat şi şoferul microbuzului de persoane care l-a dus la Constanţa şi se fac cercetări în vederea găsirii copilului”, a declarat scms. Pavel Simion, şeful Formaţiunii de Poliţie Rurală Năvodari. În ziua în care a dispărut, Ionuţ purta o pereche de blugi, un pulover bleumarin, o geacă cu glugă de culoare maro, pe cap avea un fes maro cu carouri, şi era încălţat cu pantofi sport albaştri. Persoanele care pot da relaţii în legătură cu băiatul căutat sînt rugate să apeleze Serviciul de Urgenţă 112.