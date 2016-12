Dispărut fără urmă

Poliţiştii Serviciului Transporturi, Secţia Regională Transporturi Constanţa, încearcă să dea de urma unui bărbat în vârstă de 47 de ani, din Mangalia, care a dispărut pe data de 16 ianuarie şi de atunci nu a mai dat niciun semn de viaţă. Oamenii legii spun că Gheorghe Miron a plecat de la locul de muncă, Docul 2 din Şantierul Naval din Mangalia, fără a le spune colegilor unde merge şi când are de gând să se întoarcă. De atunci, nimeni nu a mai aflat nimic despre el. Poliţiştii spun că omul a mai dispărut şi până acum de la domiciliu, de fiecare dată revenind după câteva zile. Bărbatul are 1,65 metri înălţime, constituţie atletică, păr şaten, tuns scurt, ochi căprui, iar ca semne particulare are o aluniţă la nivelul frunţii, în partea stângă. În ziua dispariţiei, acesta purta o salopetă de culoare bej, inscripţionată pe spate „Daewoo“ şi ghete de culoare neagră. Persoanele care pot furniza informaţii legate de acest caz sunt rugate să apeleze linia unică 112 sau să meargă la cea mai apropiată unitate de poliţie.