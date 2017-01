Dispărut în valurile mării

A venit să vadă Marea Neagră pentru prima dată, însă a dispărut în valurile ei... Este vorba despre un tânăr de 26 de ani, din Maramureş, angajat în Bucureşti, care zilele trecute a ajuns pe litoral, alături de doi prieteni de-ai săi. Ieri după-amiază, aceştia s-au plimbat pe plaja din staţiunea Mamaia. După ce s-au oprit în zona hotelului „Doina”, s-au hotărât să facă o baie în mare. Era ora 16.30 când Andrei Alin Bălan şi o amică de-a lui au intrat în apă. „Eu am rămas aproape de mal, el a zis că vrea să înoate şi s-a dus în larg. După un timp, a dispărut din raza mea vizuală. Nu ştim ce s-a întâmplat, dacă i s-a făcut rău, dacă l-au luat curenţii, dacă s-a lovit sau a obosit...”, a declarat tânăra. Prietenii lui Andrei Alin Bălan au sunat imediat la 112 şi au cerut ajutorul autorităţilor. Medicii SMURD, angajaţii Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM), dar şi poliţiştii de frontieră au ajuns la faţa locului. Două ambarcaţiuni, una a ARSVOM şi una a Gărzii de Coastă, au început căutările pe mare. După un timp, în staţiunea Mamaia au ajuns şi scafandrii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea”. „Îl căutăm cu o echipă de şase scafandri până când se va termina aerul din butelii. Am făcut o cercetare de-a lungul digului, dar curenţii sunt puternici şi este posibil să îl ducă spre Năvodari. Acum am început o nouă căutare, am creat un perimetru între cele două diguri, cel din zona hotelului „Doina” şi cel din capul pasarelei”, a declarat şeful Centrului de Scafandri din cadrul ISU “Dobrogea”, lt. col. Adrian Hornea. Până la ora închiderii ediţiei, operaţiunile autorităţilor nu se terminaseră.