Dispărută de acasă

Lucrătorii Secţiei 5 Poliţie Constanţa încearcă să dea de urma unei adolescente de 16 ani care, duminica trecută, a fugit de acasă. Dispariţia a fost anunţată de tutorii legali ai fetei, marţi după-amiază, susţinând că, de două zile, nu mai ştiu nimic de soarta lui Sevigean Salim. Ei le-au spus poliţiştilor că au încercat să ia legătura cu ea, însă are telefonul mobil închis. Ulterior, adolescenta le-a trimis un mesaj prin care îi anunţa că este cu iubitul ei, dar nu a vrut să le spună locul unde se află. Oamenii legii au aflat de la tutori că adolescenta are un prieten cu care ei nu sunt de acord. Semnalmentele tinerei sunt 1.60 metri înălţime, 48 de kilograme, păr lung, roşcat, ochi căprui, ten închis şi faţă ovală, şi are o aluniţă pe umărul drept. La data dispariţiei, Sevigean Salim purta o rochie mov cu dungi orizontale de culoare gri. Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură Sevigean Salim sunt rugaţi să contacteze Secţia 5 Poliţie Constanţa sau Dispeceratul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, la telefonul 0241.611.364 interior 20005.