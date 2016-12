Dispărută fără urmă

O mamă din localitatea constănţeană Medgidia se teme că fiica ei, în vîrstă de 17 ani, dispărută de acasă de o săptămînă, a fost răpită şi este ţinută sechestrată. Femeia nu exclude posibilitatea ca fata să fi ajuns pe mîna unor proxeneţi. Antus Rumiţa Sali, din Medgidia, a declarat că fiica ei, Narcis Ghiulsen Sali, a plecat la piaţă şi nu s-a mai întors. „Cred că aceasta este ţinută undeva şi urmează să fie scoasă din ţară în vederea practicării prostituţiei. Am ajuns să cred asta pentru că la o zi de la dispariţie m-a sunat de pe un telefon a cărui număr nu a rămas înregistrat şi m-a implorat să o caut pentru că are probleme. Nu a putut să spună mai multe pentru că telefonul s-a întrerupt imediat“, susţine Antus Rumiţa Sali. Femeia spune că fata nu a mai plecat de acasă pînă acum şi că era un copil cuminte care nu avea un aturaj periculos. Mai mult, ea are un prieten cu care este logodită, dar nici el nu ştie unde ar fi putut pleca sau cine a răpit-o. Pentru a afla adevărul despre dispariţia fiicei, Antus Rumiţa Sali a angajat un avocat pentru a face tot ce este posibil pentru a da de urma celor care au răpit-o. „Aşa cum s-au întîmplat lucrurile, credem că, cel mai probabil, fata a fost răpită şi că în cel mai scurt timp va fi scoasă afară din ţară cu acte false. Pentru a împiedica acest lucru am depus o plîngere la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Constanţa pentru a o da în consemn la frontieră. Ei sunt specialişti şi sperăm să dea de urma răpitorilor cît mai repede astfel încît Narcis să scape nevătămată“, a declarat avocatul Elena Sima.