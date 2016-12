Dispărute fără urmă

Poliţiştii constănţeni încearcă să dea de urma unei femei de 31 de ani, din Constanţa, care a dispărut de la domiciliu. Oamenii legii au fost sesizaţi de membrii familiei Gabrielei Ribu, care le-au spus că aceasta a plecat pe 28 octombrie şi de atunci nu mai ştiu nimic de soarta ei. Semnalmentele femeii sunt: 1.50 metri înălţime, 60 de kilograme, constituţie robustă, părul blond, faţa rotundă, ochii albaştri, nas mic şi gură mijlocie. Rudele au adăugat că Gabriela Ribu are un tatuaj pe umărul drept dar nu au putut furniza informaţii cu privire la articolele de îmbrăcăminte pe care aceasta le purta la momentul dispariţiei. Poliţiştii încearcă să dea şi de urma Danielei Gineta Manole, care a dispărut din luna mai. Femeia de 33 de ani, din Constanţa are 1.70 metri înălţime, 75 de kilograme, părul negru, faţa rotundă, ochii albaştri, frunte îngustă şi ten creol. Membrii familiei le-a spus poliţiştilor că Daniela Gineta Manole poate fi recunoscută după o cicatrice pe care o are la glezna piciorului stâng, în urma unei intervenţii chirurgicale. Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu aceste două persoane sunt rugaţi să contacteze Dispeceratul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa la numărul de telefon 0241.611.364 interior 20005.