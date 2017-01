Dispăruţi fără urmă

Poliţiştii constănţeni încearcă să dea de urma unui tânăr în vârstă de 33 de ani, din Constanţa, care a dispărut de la domiciliu pe 21 septembrie şi de atunci nu a mai dat niciun semn de viaţă. Oamenii legii spun că Gemil Abdula a plecat de acasă marţi după-amiază, fără să spună cuiva unde merge şi când are de gând să se întoarcă. Acesta are 1,98 metri înălţime, 115 de kilograme, corpolenţă robustă, păr negru drept, tuns scurt, faţă rotundă, ten măsliniu, ochi albaştri, urechi mici, nas drept, gura mică, buze subţiri şi bărbie rotundă. În ziua dispariţiei era îmbrăcat cu o bluză neagră, cu o dungă subţire de culoare albă la baza gâtului, o pereche de blugi şi o pereche de pantofi sport de culoare albă. Ca semne particulare, bărbatul are o cicatrice pe abdomen, în urma unei operaţii de apendicită şi caninul din stânga sus este ieşit în afară.

Un alt caz este cel în care oamenii legii încearcă să dea de urma unui copil, din localitatea constănţeană Valu lui Traian, care a dispărut de la domiciliu în vara acestui an. Poliţiştii din localitate spun că adolescentul a plecat de acasă pe 14 august şi de atunci nu a mai revenit. Oamenii legii au precizat că Vasile Niţă Dumitru, de 13 ani, a mai plecat de acasă, dar de fiecare dată a fost găsit pe raza municipiului Constanţa. Vasile Niţă Dumitru are 1,20 metri înălţime, 35 de kilograme şi păr negru ondulat, tuns scurt. Oamenii legii spun că familia nu a reuşit să ofere informaţii cu privire la articolele de îmbrăcăminte pe care acesta le purta la momentul dispariţiei.

Persoanele care pot furniza informaţii legate de aceste două dispariţii sunt rugate să apeleze linia unică 112 sau să anunţe la cea mai apropiată unitate de poliţie.