Dispensar modern în Chirnogeni

19:05:35 / 14 Octombrie 2016

dispensar

Din 2013 pan acum sincer ar trebui sa veniti sa vedeti cum e de fapt in acest dispensar care "a fost renovat"daca se poate numii asa.veniti sa vedeti cum arata de fapt acum cu adevarat.dna doctor anul trecut statea cu un calorifer in priza deci ce intelegeti prin asta?inauntru ploua si are igrasie deci cum a fost renovat?si multe alte lipsuri......