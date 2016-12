Dispensarul Moga-mobil a ajuns la Ovidiu

La mijlocul lunii ianuarie, senatorul PSD Nicolae Moga venea cu un nou proiect în premieră naţională: cabinetul medical mobil. Este vorba de o ambulanţă care a fost amenajată pentru efectuarea unor investigaţii medicale de bază: glicemie, tensiune arterială şi EKG. Acelaşi senator îşi surprindea colegii parlamentari când a avut ideea de a transforma un autobuz vechi într-un cabinet parlamentar în toată regula, pentru a putea fi cât mai aproape de oamenii din colegiul său. Cu cabinetul medical mobil dotat, senatorul Moga a început consultaţiile gratuite în colegiul său din Constanţa. Vineri, cabinetul s-a oprit la Ovidiu, pentru a consulta câteva persoane, trei din satul Poiana şi trei din satul Culmea, care nu se pot deplasa şi ale căror venituri reduse nu le permit un consult medical la unităţile sanitare. „Din experienţa mea de senator, am constatat că cea mai mare problemă este lipsa asistenţei medicale, nu din cauza faptului că nu am avea medici de familie, ci pentru că aceşti medici ajung rar în toate satele şi cătunele din judeţ. Prin acest proiect am dorit să leg administraţia locală cu cei din sistemul medical, pentru a veni în sprijinul oamenilor. Poiana este un sat la câţiva kilometri de municipiul Constanţa şi, cu toate acestea, există persoane care nu îşi permit să meargă la spitalele din oraş. Şi aceşti oameni au nevoie de o minimă asistenţă medicală. Acest lucru am dorit eu să fac, să aduc sistemul sanitar mai aproape de oameni”, a declarat senatorul Nicolae Moga.