Disperarea sindicaliştilor primită cu aroganţă la PDL Constanţa

Ultima acţiune de protest organizată de sindicaliştii constănţeni la nivel local, înainte de votarea moţiunii de cenzură, a fost primită de parlamentarii PDL cu aroganţă. Protestul a început vineri, la ora 10.00, în faţa sediilor organizaţiilor judeţene ale principalelor partide politice din România (PDL, PNL şi PSD), acestea fiind pichetate de aproximativ 500 de sindicalişti din sectorul bugetar şi privat. „Ne-am alăturat colegilor din sectorul de stat pentru că aceste măsuri ne vor afecta şi pe noi. Vrem adoptarea unor măsuri care să producă fonduri pentru bugetul de stat”, a declarat liderul Blocului Naţional Sindical Constanţa, Vasile Oţelea. Peste 300 de protestatari s-au adunat în faţa sediului PDL, pentru a-i convinge pe parlamentarii de Constanţa ai partidului să voteze în favoarea moţiunii de cenzură a legilor privind măsurile anti-criză. Pe pancartele afişate de protestatari puteau fi citite mesaje de genul: „Fie pâinea cât de rea, tot ne luaţi un sfert din ea”, „Scoateţi-vă mâinile din buzunarele mele”, „Daţi-ne tichetele de masă”, „Votaţi moţiunea” şi „Jos Guvernul”.

„RISIPĂ DE ALIMENTE”. Cererile protestatarilor i-au lăsat, însă, reci pe pedelişti. Mai mult, unul dintre membrii PDL Constanţa le-a strigat constănţenilor adunaţi în faţa sediului, care nu cereau decât să fie lăsaţi să muncească în continuare şi să nu le fie micşorate salariile (care, oricum, abia le asigură supravieţuirea): „La muncă, leneşilor!”. Asta, în condiţiile în care, după reducerile anunţate, mulţi dintre bugetari vor avea salarii de 400 de lei. „Premierul Emil Boc a anunţat că salariul brut nu va scădea sub 600 de lei. Dar, din acest salariu brut se vor opri dările către stat, iar multe dintre cadrele didactice tinere vor ajunge să fie plătite cu aproximativ 400 de lei. Nu se poate trăi cu aceşti bani”, a declarat vicepreşedintele Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar (SLSIP) Constanţa (afiliat la Confederaţia Sindicatelor Democrate din România), Ion Popescu. Nemulţumiţi de atitudinea afişată de pedelişti, protestatarii au aruncat cu ouă în sediul partidului, mânjind uşile şi sigla PDL. Mircea Banias, preşedintele PDL Constanţa, a declarat că dezaprobă gestul sindicaliştilor: „Noi am trecut printre oameni. Nu am fost abordaţi, nu ne-a întrebat nimeni nimic, am fost atacaţi cu ouă. Cred că nici semnalul nu e foarte corect şi civilizat: în perioadă de criză să faci risipă de alimente”. În urma discuţiei pe care liderul PDL Constanţa a avut-o cu delegaţia sindicaliştilor, Mircea Banias a mai declarat că va susţine legile promovate de Guvernul Boc şi că „fiecare face sacrificii, inclusiv noi”. Din păcate, în timp ce pentru parlamentari sacrificiile înseamnă că nu vor mai pleca în delegaţii în străinătate sau că nu vor mai avea o întreagă armată de secretari de stat, pentru cei afectaţi direct de măsurile anti-criză, sacrificiile vor însemna renunţarea la produsele alimentare de bază (carne, lapte, ouă etc.) sau renunţarea la o parte dintre medicamente (în cazul pensionarilor).

BILE LA VEDERE. Sindicaliştii au pichetat şi sediile PNL şi PSD, delegaţia acestora întâlnindu-se şi cu parlamentarii respectivelor formaţiuni politice. Atât în cazul PSD, cât şi al PNL, parlamentarii i-au asigurat pe protestatari că vor vota în favoarea moţiunii, cu bilele la vedere. „Măsurile asumate de Guvern reprezintă o declaraţie la moarte pentru pensionarii care prin introducerea coplăţii vor trebui să plătească de şapte ori mai mult pentru un medicament. M-am deplasat în teritoriu şi am vorbit cu locuitorii din Colegiul meu şi nu am găsit nicio persoană care să fie de acord cu aceste măsuri anti-criză”, a declarat senatorul PSD, Nicolae Moga. De asemenea, el şi-a exprimat curiozitatea de a afla ce anume s-a întâmplat cu banii pe care Fondul Monetar Internaţional i-a dat, până acum, României, având în vedere că aceştia nu se regăsesc în investiţii. „Astăzi a avut loc a doua etapă a mişcărilor de protest organizate de sindicatele constănţene. Am pichetat atât sediul PDL, cât şi sediile PSD şi PNL pentru a nu fi acuzaţi că această mişcare este una politică. Am cerut ca pensiile şi salariile bugetarilor să nu fie micşorate şi moţiunea să fie votată favorabil”, a declarat vicepreşedintele CNSLR Frăţia, Marin Neagu. Următoarea acţiune sindicală va avea loc la Bucureşti, pe 15 iunie, când va fi votată moţiunea de cenzură.