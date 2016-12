Disponibilizări la CFR şi angajări la Compania Naţională de Autostrăzi?

Ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, reia discuţiile despre disponibilizările de la CFR. „Eu am făcut reduceri masive încă de la început, în luna februarie la minister, în timp ce erau 635 de angajaţi şi eu am făcut nişte calcule şi am schimbat organigrama şi am ajuns la 490… Principala problemă e la cele trei companii CFR. Atît în zona companiilor naţionale, nu toate, pentru că altele au activitate care s-ar putea să determine chiar angajări, cum ar fi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR). Pentru că nu poţi să gestionezi toate şantierele din toată ţara cu un număr mic de oameni pe măsură ce numărul de lucrări creşte, trebuie să fie şi nişte oameni. Nu trebuie angajaţi la Bucureşti, ci în zonele respective. Dar la companiile din CFR, este altă problemă… Eu am discutat cu conducerile companiilor să pregătească, în cursul săptămînii ăsteia, din nou nişte idei, nişte discuţii şi urmează să reîncepem discuţiile cu liderii de sindicat. Poate că acum au văzut şi ei că nu pot lucra toţi pentru compania CFR Marfă, cînd traficul este fix jumătate faţă de anul trecut, iar încasările sînt fix jumătate faţă de anul trecut. Eu cred că aici soluţia este scăderea personalului, pentru că s-au tot făcut investiţii care înseamnă alte tehnologii şi un număr mai mic de personal. S-au automatizat eu ştiu ce macaze, ca să dau un exemplu pe înţelesul tuturor, care se schimbă singure şi nu trebuie să le mai schimbe cineva. Atunci, este clar că numărul de personal trebuie să scadă. Mai mult decît atît, anul trecut s-au făcut angajări masive. Cred că trebuiau angajaţi oameni ale căror familii votau PNL, pentru că era Orban acolo. S-au făcut angajări fără niciun fel de explicaţii. Chiar liderii de sindicat spun lucrul ăsta. E vorba de oameni care n-au nicio legătură cu calea ferată”, a spus Berceanu, adăugînd că nu crede că disponibilizaţii vor primi salarii compensatorii. Amintim că Ministerul Transporturilor a anunţat, pe 20 martie, sindicatele, că va reduce numărul personalului în sistemul feroviar cu 12.139 la toate cele trei companii CFR, astfel la CFR Marfă cu 5.949, la Călători cu 2.545 şi la Infrastructură cu 3.536. Reacţia sindicaliştilor a fost un miting de protest prin care cereau păstrarea locurilor de muncă.