Disponibilizările CFR, prinse în buget

Bugetul pe acest an al companiei CFR Călători, aprobat de Guvern, prevede o scădere a numărului de angajaţi prognozat pentru sfârşitul anului cu peste o mie de salariaţi comparativ cu finele anului trecut şi o creştere a câştigului mediu lunar pentru restul salariaţilor cu 77 lei, la 2.627 lei. Astfel, prognoza de venituri şi cheltuieli pentru acest an indică o scădere a numărului de personal estimat pentru sfârşitul anului de la 15.044 la 14.024 angajaţi şi o creştere a câştigului mediu lunar pe salariat de la 2.550 lei la 2.627 lei. Bugetul CFR Călători pe 2011 nu indică nici pierderi şi nici profit. Sindicaliştii şi conducerea CFR Călători au semnat, miercuri, după aprobarea de către Guvern a BVC, noul contract colectiv de muncă valabil pentru acest an, anunţând că salariaţii care urmează să fie disponibilizaţi vor fi protejaţi prin sumele colectate din primele de vacanţă la care renunţă toţi angajaţii. Preşedintele Federaţiei Mişcare-Comercial, Gheorghe Frăţică, a declarat, joi, că acest contract s-a semnat în aceleaşi condiţii ca şi cel de la CFR Marfă.