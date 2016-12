Disponibilizaţi de la DGFP, reangajaţi la AJFP

REANGAJARE Transformarea Direcţiei Generale de Finanţe Publice Constanţa (DGFP) în Administraţia Judeţeană de Finanţe Publice (AJFP) ar fi trebuit să conducă la o reducere a numărului de posturi. Chiar dacă de la nivel naţional se vorbeşte de preavize de concediere, în realitate avem parte de o schimbare a denumirilor posturilor, marea disponibilizare anunţată fiind doar pe hârtie. „În cadrul procesului de reorganizare, numărul de posturi la nivelul instituţiei rămâne acelaşi, structura organizatorică devenind mai flexibilă, în funcţie de amploarea activităţii desfăşurate pe regiunile stabilite”, se arată într-un comunicat al ANAF. Preşedintele Sindicatului Liber Finanţe Publice, Emilian Marian, a declarat că, în urma înfiinţării, la 1 august, a Direcţiei Regionale de Finanţe Publice Galaţi, din cei 741 de angajaţi de la Constanţa vor trebui să rămână 637. „De la 1 august, o parte dintre angajaţi au început să primească preavize. Nu putem vorbi despre concedieri, având în vedere faptul că cei care au primit preavize vor fi repartizaţi pe alte funcţii din cadrul instituţiei sau în instituţiile nou-create. De exemplu, la Constanţa, 53 dintre angajaţii cu preavize vor fi repartizaţi la Direcţia Regională de Finanţe Publice Galaţi, dar vor lucra la Constanţa, la serviciile suport ce se vor înfiinţa la nivel local. Vorbim despre Serviciul de soluţionare contestaţii, audit, control intern şi verificare achiziţii publice”, a declarat Emilian Marian. El a precizat că ceilalţi 51 de lucrători care ar trebui să plece acasă vor putea să opteze, în funcţie de pregătirea fiecăruia, pentru ocuparea unuia dintre posturile alocate activităţilor deficitare din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, Direcţiei Generale pentru Administrarea Marilor Contribuabili, inspecţie fiscală, IT, juridic, executare silită etc. „Am avut mai multe discuţii cu sindicaliştii, în care s-a transmis că persoanele care vor primi preaviz pot să opteze pentru o singură funcţie. În cazul în care vor fi mai multe persoane pentru aceeaşi funcţie, va trebui organizat concurs, ceea ce va însemna că cei care pierd trebuie să plece acasă. Noi nu dorim să plece cineva din sistem”, a explicat Emilian Marian.

TREZORERIA FĂRĂ ŞEFI Primele preavize au fost primite de şefii trezoreriilor din judeţul Constanţa. „La nivelul judeţului Constanţa, începând de vinerea trecută, preaviz am primit eu, şeful administrativ adjunct al Trezoreriei Constanţa şi şefii Trezoreriilor din Medgidia şi Mangalia. Până azi dimineaţă (n.r. - ieri), când am plecat la Ministerul de Finanţe, nu ştiu să mai fi primit cineva preaviz”, a declarat directorul Direcţiei Judeţene de Trezorerie şi Contabilitate Constanţa, Laurenţiu Mateizer. El a precizat că atât el, cât şi ceilalţi şefi de trezorerii din Constanţa au posibilitatea să opteze pentru una dintre funcţiile vacante existente la nivelul instituţiei. „Încă nu am primit lista cu posturile vacante, motiv pentru care nu putem spune ce se va întâmpla. Cu siguranţă, vor fi şi alţi angajaţi din trezoreriile constănţene care vor primi preavize şi pe care am dori să îi menţinem pe locurile vacante, pentru că avem nevoie de personal”, a afirmat Mateizer. Potrivit ANAF Bucureşti, în următoarele şapte zile, lista tuturor posturilor vacante va fi definitivată, publicată la sediile unităţilor fiscale teritoriale ale ANAF şi postată pe Portal pentru a putea fi consultată de către toţi funcţionarii publici.