“Disponibilizaţii” Farului au propriul antrenor

După ce s-au pregătit timp de o săptămînă cu echipa a doua a clubului, cei patru jucători “disponibilizaţi” de Farul, Răzvan Farmache, Marius Nae, Cristi Şchiopu şi Florentin Cruceru, au avut parte de o nouă surpriză din partea conducerii clubului. Cei patru au fost anunţaţi, luni după-amiază, că se vor pregăti separat, sub comanda antrenorului Lucian Marinof. Motivul l-a dezvăluit unul dintre exilaţi: “Directorul executiv al clubului, Dan Pîra, ne-a spus că am făcut mişto de colegii de la echipa mare. Nici măcar nu ne-am văzut cu ei, pentru că avem program de antrenament diferit, dar aveau nevoie de un motiv”. Oficialii grupării de pe litoral le-au mai făcut o surpriză, programînd unicul antrenament la o oră neobişnuită, 7.30, pe terenul de la baza “Triunghi”. Mai mult, se pare că, de săptămîna viitoare, cei patru vor avea parte de un al doilea antrenament, la ora 21.00. Şedinţa de pregătire de ieri dimineaţă a constat în alergări şi stretching, timp de o oră, exerciţiile cu mingea fiind excluse din cauza numărului mic de jucători. “Cei patru sînt jucători profesionişti şi au acceptat programul de pregătire pe care l-am întocmit pentru ei. Am ţinut cont de faptul că abia au început antrenamentele şi, de aceea, am lucrat doar din punct de vedere fizic. Pentru moment, au doar un antrenament pe zi, dar situaţia s-ar putea schimba de săptămîna viitoare”, a spus Lucian Marinof.