Dispozitiv de clonat carduri, descoperit de şeful Poliţiei Mangalia

Şeful Poliţiei Mangalia, comisarul şef Nicolae Pescaru, a descoperit, joi, un dispozitiv de clonare a cardurilor bancare, montat pe un bancomat Reiffeisen, situat în centrul oraşului Mangalia, în apropiere de sensul giratoriu. Descoperirea a fost făcută întîmplător, în jurul orei 18,00 cînd s-a oprit pentru a scoate cîţiva bani pentru necesităţile cotidiene. Comisarul a menţionat că bancomatul avea adăugat, în locul de introducere al cardului, un dispozitiv de aceeaşi culoare metalică, ce se vedea că este adăugat întrucît nu este încorporat, ci se constituie ca un corp în plus. Nicolae Pescaru avertizează cu această ocazie utilizatorii bancomatelor că trebuie să fie atenţi unde îşi introduc cardurile întrucît, în mod firesc, automatele bancare sînt suprafeţe compacte, fără sisteme adăugite sau auxiliare, chiar dacă acestea prezintă etichete ale băncii. Trebuie să precizăm că, fără cod, hoţii nu au cum să fure banii doar citind cartela, întrucît dispozitivul de clonare are nevoie de două componente: un cititor unde se introduce cartela şi o cameră pentru codul pin. Şeful Poliţiei Mangalia a precizat că pin-ul este filmat de infractori de o cameră minusculă, motată desupra sau lateral tastelor, asemănătoare şi de dimensiunea celor de pe telefoanele mobile. În plus, utilizatorii sînt sfătuiţi să acopere cu mina introducerea codului pin, ca măsură preventivă împotriva filmării cifrului secret. Poliţistul susţine că inclusiv camera de luat vederi instalată de bancă nu ar trebui să poată înregistra formarea codului pin dacă butonarea acestuia este protejată cu palma deasupra degetelor cu care se formează cifrul, această măsură este cea mai eficientă împotriva acestui gen de fraudă. Referitor la acest incident, comisarul şef Pescaru a declarat că există doi suspecţi tineri care se ocupă de astfel de infracţiuni, care sînt cercetaţi de cadrele poliţiei din Mangalia. El a adăugat că o femeie din Mangalia a depus plîngere că a folosit bancomatul respectiv, iar ulterior i-a dispărut din cont suma de 7.500 lei. Pescaru a precizat că poliţiştii din oraş s-au mai confruntat cu un singur caz de infracţiune de acest gen, în vara trecută.