Dispută între un consilier şi viceprimarul comunei Nicolae Bălcescu

Un morman de pămînt a devenit subiectul unei dispute între consilierul PRM, Dumitru Bordei şi viceprimarul PNL al comunei Nicolae Bălcescu, Lucian Constantin. Cearta între cei doi a început atunci cînd pămîntul adunat de pe o stradă, a fost depozitat la marginea satului, dar foarte aproape de intrarea pe proprietatea viceprimarului. Mai exact, pămîntul a fost lăsat pe un drum public, destul de lat, unde exista o groapă. Potrivit spuselor consilierului PRM, într-o şedinţă de Consiliu Local, a fost aprobat proiectul de pietruire a unor străzi, avînd în vedere faptul că între primărie şi o firmă care deţine o carieră de piatră exista un contract. “Am hotărît ca una dintre străzile care urmau să fie pietruite să fie strada Geamiei. După ce am decopertat strada, şoferul maşinii a fost însărcinat să arunce pămîntul“, a declarat Dumitru Bordei. El a adăugat că lucrătorul a aruncat pămîntul, acolo unde a agăsit o groapă, adică pe strada unde locuieşte viceprimarul. Tatăl viceprimarului s-a arătat deranjat de acest fapt spunînd că i-au fost puse gunoaie în faţa curţii. “Ca urmare, a doua zi, m-am trezit cu pămîntul pe strada care urma să fie pietruită, blocînd în acest fel drumul pe care circulă oamenii din localitatea Dorobanţu şi care nu au voie să meargă cu căruţa pe drumurile judeţene. Pentru că am fost asaltat cu fel de fel de acuzaţii potrivit cărora eu am blocat acest drum, am pus pe acest morman de pămînt o plăcuţă pe care am scris că drumul a fost blocat prin acţiunea viceprimarului“, a continuat consilierul.

Pe de altă parte, viceprimarul comunei Nicolae Bălcescu a declarat că nu este vorba de niciun fel de dispută între el şi consilierul respectiv. “A fost o ambiţie a lui, pentru că vrea să îşi facă campanie electorală. I-am dat domnului consilier o fadromă de la Primărie să cureţe strada pentru pietruire, dar nicidecum pentru a aduna mizeria şi pămîntul din faţa curţii şi să îl împrăştie pe străzi. În comună există o groapă de gunoi, unde ar fi putut duce pămîntul, şi nicidecum pe drumurile publice aşa cum a făcut“, a declarat viceprimarul. În legătură cu faptul că pămîntul cu pricina blochează acum o stradă, viceprimarul a afirmat că această atitudine a fost a unor locuitori din zonă, mai precis, chiar a tatălui său, care este mai impulsiv din fire. Consilierul PRM a adăugat că îl somează pe viceprimar să vină să ia pămîntul, pentru a putea continua cu proiectul de pietruire a acelei străzi. Mai trebuie menţionat că pe această stradă locuiesc atît consilierul Borbei, cît şi viceprimarul.