Disputa pentru turneul final rămâne deschisă

Naţionalele României şi Slovaciei şi-au împărţit victoriile în meciurile de la Constanţa, contând pentru Liga Europeană la volei masculin. Tricolorii s-au impus, vineri, cu 3:0 şi au condus cu 2:0 sâmbătă, dar s-au “tăiat” şi au cedat partida a doua cu 2:3. În clasamentul Grupei A, România are un punct avans faţă de Marea Britanie şi Slovacia, în condiţiile în care Spania este deja calificată la turneul final de patru echipe, ca ţară organizatoare. „Şansele la calificare rămân aceleaşi, pentru că noi am demonstrat că putem câştiga în Spania, apoi am învins şi Slovacia, care este calificată la turneul final al Campionatului European”, spune internaţionalul român Sergiu Stancu. „Dumneavoastră, ziariştii, îi tot daţi cu Guadalajara în sus, Guadalajara în jos! Noi însă avem atâtea lucruri de corectat la echipa naţională. Jucăm deja destul de bine, dar nu avem stabilitate în joc. Când avem probleme şi facem câteva greşeli, ne pierdem. Noi trebuie mai întâi să învăţăm volei şi după aceea să ne gândim la Guadalajara şi la turnee finale. Deocamdată, Guadalajara nu mă interesează”, a răbufnit selecţionerul Stelian Moculescu după eşecul cu Slovacia, referindu-se la oraşul spaniol care va găzdui turneul final al Ligii Europene. „Spania îşi poate readuce jucătorii de bază spre finalul fazei grupelor, pentru a pregăti turneul final. Este prea devreme să vorbim despre cine va câştiga grupa. Orice este posibil”, a spus şi Emanuele Zanini, selecţionerul Slovaciei.

MARTIN SOPKO, CARTEA CÂŞTIGĂTOARE PENTRU ZANINI. Absent vineri din echipa Slovaciei, când a fost introdus doar la câteva faze, experimentatul Martin Sopko a fost sâmbătă cel mai bun jucător al oaspeţilor şi omul care a decis victoria. „Nu contează că Martin Sopko a jucat astăzi (n.r. - sâmbătă) mai bine. Eu spun că echipa Slovaciei a jucat foarte bine. Un singur jucător nu reprezintă prea mult într-o echipă. Importanţi sunt 6 jucători, 7 jucători, ba chiar 12 jucători aş spune că sunt importanţi pentru o echipă. Un meci îl câştigă echipa şi îl pierde echipa, acesta e adevărul!”, a răspuns jucătorul formaţiei poloneze Bydgoszcz. „Aveam nevoie de experienţa lui Sopko, de serviciile şi de atacurile sale. E drept că uneori nu are continuitate în serviciu, dar astăzi a mers bine”, a afirmat şi Zanini.

Etapa viitoare din Liga Europeană, a treia, include partidele Marea Britanie - România (la Crawley, de la ora 17.00) şi Slovacia - Spania (la Levice, de la ora 19.00), programate sâmbătă şi duminică.

Clasament Grupa A

1. ROMÂNIA 4 3 1 11: 6 7

2. Marea Britanie 4 2 2 8: 6 6

3. Slovacia 4 2 2 6: 9 6

4. Spania 4 1 3 6:10 5