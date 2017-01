Dispută Tăriceanu - Voinescu, pe tema Rompetrol

Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a avut, ieri, o dispută cu deputatul PDL Sever Voinescu pe tema unei comisii de anchetă privind transformarea datoriilor Rompetrol în obligaţiuni, liberalul spunând că nu are nicio problemă cu o astfel de cercetare având în vedere că nu vizează guvernarea sa. Disputa a fost provocată de pedelist, care, în cadrul dezbaterilor generale privind oportunitatea constituirii Comisiei de anchetă privind patinoarul olimpic de la Braşov, a propus, în nume personal, “o anchetă pe felul cum s-au transformat datoriile Rompetrol în obligaţiuni de stat”, menţionând că, în privinţa hotărârilor Camerei, există o serioasă problemă de Regulament legată de imposibilitatea depunerii de amendamente. În replică, Tăriceanu a susţinut că Voinescu “e o stea în urcare” şi are “revelaţii”. El i-a spus deputatului PDL că “Regulamentul dă posibilitatea şi majorităţii, dar şi celor care sunt în opoziţie, să se exprime şi să ia hotărâri şi în general”. Tăriceanu a arătat că “problema e una politică”: “De ce vă feriţi de constituirea acestei comisii de anchetă dacă aveţi convingerea că banii au fost cheltuiţi corect. Putem să venim să facem comisie de anchetă aşa cum a spus Mircea Toder cu mult timp înainte. Cineva spunea nu vreţi să facem Comisie de anchetă de la \'48 să vedem cum s-au cheltuit banii?”. În opinia sa, Voinescu are o problemă cu Rompetrol: “Dacă vreţi să faceţi propunere de comisie de anchetă pe chestiunea Rompetrol, eu vă garantez că grupul PNL votează in corpore în favoare. Hai să vedem până una alta ce facem cu Comisia de anchetă pentru banii care au fost daţi la patinoarul de la Braşov”. În replică, Voinescu a susţinut că este surprins de “violenţa” şi “neeleganţa” lui Tăriceanu. În schimb, fostul premier i-a transmis pedelistului că nu are nicio problemă cu Rompetrolul, având în vedere că datoriile au fost schimbate în obligaţiuni de stat înainte de guvernarea PNL.