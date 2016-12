Dispute asupra pagubelor produse de intemperii

BANI DIN ASIGURĂRI Uraganul Irene a provocat pagube de peste zece miliarde de dolari pe Coasta de Est a SUA, a anunţat centrul de studiu al dezastrelor naturale, Eqecat. Cele mai mari pierderi au fost generate de inundaţii, care au afectat în total peste 40 de milioane de persoane. Pagubele acoperite de asigurări ar urma să se ridice la între 1,5 şi 2,8 miliarde de dolari, dintre care 60% numai în statele New York, New Jersey şi Connecticut. Cum apele nu s-au retras încă din Vermont, estimarea pagubelor şi chiar şi bilanţul victimelor ar putea creşte. Potrivit Standard & Poor\'s, companiile de asigurări vor trebui să plătească circa cinci miliarde de dolari. Uraganul Irene a provocat 43 de decese în SUA, iar mii de persoane sunt sinistrate încă din cauza inundaţiilor, în statele Vermont, New Jersey şi nordul statului New York. Nu este foate clar deocamdată nici măcar ce sume ar putea fi disponibile în vistieria americană pentru reconstrucţie şi nici cine va achita factura reconstrucţiei, autorităţile locale sau cele federale.

O DISPUTĂ POLITICĂ Uraganul Irene dă naştere unei noi dispute politice în jurul deficitului bugetar, republicanii cerând ca ajutorul acordat sinistraţilor să fie însoţit de economii echivalente în rândul cheltuielilor. Fără să aştepte factura finală, liderul majorităţii republicane din Camera Reprezentanţilor Eric Cantor a cerut economii bugetare în vederea echilibrării cheltuielilor provocate de uraganul Irene. „În asemenea cazuri, statul federal are de jucat un rol şi este evident că vom găsi bani. Dar va trebui să facem în aşa fel încât să se realizeze economii în altă parte, în acest sens”, a declarat Cantor pentru postul de televizune Fox News. Casa Albă a replicat subliniind că prioritatea puterilor politice ar trebui să fie de a reacţiona la catastrofă şi să ajute zonele sinistrate să se refacă. Purtătorul de cuvânt al preşedinţiei, Jay Carney, a acuzat în faţa presei fosta administraţie republicană a preşedintelui George W. Bush că a acumulat facturi fără precedent, fără să le plătească vreodată. Acesta a dat totuşi asigurări că preşedintele Barack Obama este ferm hotărât să respecte disciplina bugetară.

După săptămâni de polemici cu privire la buget care au antrenat scăderea ratingului SUA, democraţii şi republicanii au ajuns, în vară, la un acord în vederea realizării unor economii în valoare de 1.000 de miliarde de dolari, în următorii zece ani, în vederea reducerii unei îndatorări ce depăşeşte 14.300 de miliarde.