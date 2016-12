Distincție chineză pentru liderul turcilor constănțeni

Preşedintele Uniunii Democrate a Turcilor din România (UDTR), Osman Fedbi, a primit, ieri, o diplomă de excelenţă din partea consulului general al Republicii Populare Chineze la Constanţa, Su Yanwen. Aşa cum a declarat consulul general al Chinei, diploma a fost conferită „în semn de înaltă apreciere pentru contribuţiile sale importante aduse la dezvoltarea şi întărirea relaţiilor de prietenie între China şi România”. Evenimentul a avut loc la Consulatul General al Republicii Populare Chineze la Constanţa. „A fost o onoare pentru mine să primesc o diplomă de excelenţă din partea unui diplomat chinez acreditat la Constanţa. Acest lucru certifică încă o dată bunele relaţii de colaborare pe care România le are cu China şi demonstrează că şi comunitatea turcă din ţara noastră are o contribuţie importantă la dezvoltarea şi consolidarea acestor legături prin implicarea în diferite proiecte comune”, a declarat Osman Fedbi. Preşedintele UDTR a mai primit la începutul acestui an o plachetă din partea consulului general al Republicii Turcia la Constanţa, Ali Bozçalışkan, în semn de mulţumire pentru bunele relaţii de colaborare, în realizarea unor proiecte în parteneriat între instituţiile pe care le reprezintă, în anul 2014.