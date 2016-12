Distincții pentru miniştri de la directorul RAJA, la “Expo APA” 2014

20:46:30 / 17 Iunie 2014

NR. 1 PESEDEUL NU-I DE CACAT , ESTE SA NE IA SI ULTIMA PICATURA DE APA , CARE INSEAMNA VIATA, DECI NE IA VIATA.

CIT NE-ATI FACUT MC DE APA POTABILA RECE , REPET APA RECE , UITE CATI MANCAI UMFLATI MANANCA PAINEA DE LA GURA ACESTUI POPOR , A AJUNS TARA ASTA STA IN STAT , EI TAIE EI SPANZURA , NOI AVEM DOAR DREPTUL SA PLATIM , NICI MACAR SA INTRBAM , DE CE A SCUMPIT APA DATA DE DUMNEZEU , SCARBELE ASTEA SE CRED DUMNEZEU ,DE LA RAJA VRAJA SE DUC BANII PROSTIMII IN PENTRU PROPAGANDA ELECTORALA SA-I ALEGEM PE UNICUL SI IUBIT PARTID COMUNIST PESEDIST , ASTA CA SA AIBE CE NE BAGA MANA MAI ADINC IN BUZUNARE , CEL PUTIN PE VREMEA LUI CEAUSESCU AVEAM APA CEA DE TOATE ZILELE MAI IEFTINA , PE CIND ACUM O GRAMUIM DE ZICEM CA-I DIN AUR , NE-AU ADUS ASTIA LA DESHIDRATARE , DIN CAUZA PRETULUI LA APA , NE IA SI PICATURA DE VIATA PE CARE O MAI AVEM , CINE NU-I HOT CA EI , NU AU LOC IN TARA ASTA , TREBUIE SA PLECE DIN TARA CA AICI NU SE POATE TRAI , DECIT MAFIOTII PESEDISTI , CARE AU PUS MONOPOL PE RESURSELE VIETII SI A TRAIULUI , HALAL ALESI AI NEAMULUI , NE-AM DAT CU STANGUL IN DREPTUL , SI NOI CU CE NE-AM ALES ? , GHICI GHICITOAREA MEA .