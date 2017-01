Distincţii cu iz separatist

Favorit în a prelua şefia UDMR, ministrul Culturii, Kelemen Hunor, a primit, sâmbătă, din partea actualului lider al Uniunii, Marko Bela, distincţia Bradul de Argint, care se acordă în fiecare an unor personalităţi „pentru redobândirea pământului natal”. UDMR acordă aceste premii în fiecare an persoanelor care au desfăşurat o activitate deosebită pentru „redobândirea pământului natal” şi pentru înfăptuirea programului UDMR, premiul fiind instituit în 2002 de actualul preşedinte al Uniunii, vicepremierul Marko Bela. Practic, aceste „premii” arată că pe unguri îi preocupă mai mult interesele lor separatiste decât bunăstarea cetăţenilor acestei ţări. „Eu niciodată nu m-am gândit la acest lucru, de obicei nu mă gândesc la premii şi la distincţii şi la astfel de lucruri, a fost o surpriză când m-au sunat şi m-au întrebat, fiindcă eu de obicei muncesc, nu mă gândesc la astfel de mulţumiri sau de distincţii. Mai ales că, până în acest an, eu eram între persoanele care făceau propuneri, asta era rolul, printre altele, ca preşedinte executiv. Aşa că a fost o surpriză şi a fost o surpriză plăcută”, a declarat Kelemen Hunor. Acesta a spus că nu crede că premiul primit va influenţa în vreun fel candidatura sa la preşedinţia UDMR la Congresul formaţiunii din februarie 2011. Premiul Bradul de Argint este creaţia artiştilor plastici Gyarmathy Janos şi Kiss Levente din Târgu Mureş. Printre personalităţile premiate în acest an se numără aleşi locali, reprezentanţi ai Bisericii, artişti şi reprezentanţi ai Uniunii în instituţii de stat, printre care preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, consilierii de stat Pasztor Gabriella şi Tudor Veronka, protopopul romano-catolic Lieb Jozsef din Baia Mare. În altă ordine de idei, Kelemen Hunor spune că 98% dintre organizaţiile UDMR îl vor sprijini la şefia Uniunii.