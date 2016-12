Distracția de vineri seară

Este vineri din nou, momentul în care weekend-ul sosește și îi atrage pe tineri la distracții și petreceri prin cluburi, după câteva zile friguroase. Petrecăreții constănțeni vor dezgheța atmosfera din mai multe localuri și cluburi, unde vor fi și câteva concerte.

Astfel, în ceea ce privește concertele din această seară, trupa Nimic Întâmplător va cânta live în localul Broadway & Legendary, de la ora 21.30. Prețul unui bilet la acest eveniment este de 20 de lei. Grupul de rock este format din: Eugen Mihăescu - chitarist/compozitor (fondator Krypton), Costi Sandu - voce, chitară (fost membru Voltaj și Krypton), George Costinescu - bas și Alexandru Neagu - tobe.

Un alt concert al acestei seri îi va bucura pe fanii hip-hopului autohton. Trupa Codu' Penal va concerta după ora 23.00, în clubul Heaven's Hell din oraș. Biletele se găsesc la intrare, la prețul de 15 lei, iar de warm-up și after-party se va ocupa DJ Kronk. Și tot în această seară, de la ora 22.00, iubitorii de cover-band-uri pop-rock se vor putea bucura de un recital de excepție cu formația Life On Mars, în localul Argo Pub. Prețul unui bilet este de 20 de lei.

Petrecerile din cluburi se desfășoară, în această perioadă, sub spectrul dragostei, astfel că în clubul Luv va avea loc, la noapte, petrecerea „Big Luv”. Evenimentul începe de la ora 23.00, intrarea va fi liberă, iar la pupitru se vor afla Alexunder Base, DJ Smart și DJ Maryo.

În clubul Goblin are loc o nouă petrecere „Club Banger Weekend”, unde va mixa Evilmust, intrarea fiind liberă, iar cei care aleg clubul Fratelli, la noapte, vor lua parte la petrecerea „There's No Place Like Home”, unde va mixa DJ MK33.